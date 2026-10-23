Ce week-end, on recule les montres : une heure de sommeil en plus !

Bonne nouvelle pour les amateurs de grasses matinées ! Ce dimanche 25 octobre, les Français pourront profiter de 60 minutes de sommeil supplémentaires. Il faudra simplement reculer les aiguilles des montres et des horloges. Smartphones, ordinateurs et autres appareils connectés se mettront généralement à jour automatiquement.
Ce décalage aura aussi des conséquences sur la luminosité : le soleil se lèvera plus tôt, mais se couchera également plus tôt selon nos montres. De quoi raccourcir les soirées à la lumière du jour. Ce bouleversement, même léger, peut aussi perturber temporairement le sommeil, notamment chez les enfants et les personnes les plus sensibles aux changements de rythme.
Ce décalage aura aussi des conséquences sur la luminosité : le soleil se lèvera plus tôt, mais se couchera également plus tôt selon nos montres. De quoi raccourcir les soirées à la lumière du jour. Ce bouleversement, même léger, peut aussi perturber temporairement le sommeil, notamment chez les enfants et les personnes les plus sensibles aux changements de rythme.
Une suppression toujours dans les cartons
Instaurée en France en 1976, après le choc pétrolier de 1973-1974, cette mesure visait à réduire la consommation d’énergie en profitant davantage de la lumière naturelle. Depuis 1998, son calendrier est harmonisé au sein de l’Union européenne, avec deux rendez-vous annuels, fin mars et fin octobre.
En mars 2019, les eurodéputés avaient pourtant voté en faveur de la fin de cette alternance saisonnière, initialement prévue pour 2021. Mais le projet a été repoussé, notamment en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des désaccords entre États membres sur le système à conserver. Depuis, le dossier est au point mort et ne figure plus à l’ordre du jour.
En mars 2019, les eurodéputés avaient pourtant voté en faveur de la fin de cette alternance saisonnière, initialement prévue pour 2021. Mais le projet a été repoussé, notamment en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et des désaccords entre États membres sur le système à conserver. Depuis, le dossier est au point mort et ne figure plus à l’ordre du jour.
Prochain rendez-vous en mars 2027
Il faudra attendre le dimanche 28 mars 2027 pour retrouver les longues soirées printanières. Cette fois, les pendules avanceront de 60 minutes : à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Une petite nuit en perspective, mais davantage de lumière en soirée.
En attendant, ce week-end, les couche-tard comme les lève-tôt pourront profiter d’un peu de répit.
Source : Service-Public.fr
En attendant, ce week-end, les couche-tard comme les lève-tôt pourront profiter d’un peu de répit.
Source : Service-Public.fr
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