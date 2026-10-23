Ce week-end, on recule les montres : une heure de sommeil en plus !

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, la France passe en mode hiver. À 3 heures du matin, il sera 2 heures. Un rituel qui perdure malgré les projets européens visant à y mettre fin.

Publié le Vendredi 23 Octobre 2026 à 01:50