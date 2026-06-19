Canicule : orages et chaleur, double vigilance jaune ce vendredi en Seine-Maritime

⚠️Le département est placé en vigilance jaune🟡orage🌩️ce vendredi 19 juin, à partir de 12h00 jusqu'à 22h00.

⚠️Par ailleurs, Météo-France maintient la #Seinemaritime en vigilance jaune 🟡canicule☀️🌡️ ce vendredi 19 juin, toute la journée.



➡ Pensez à vous hydrater 💧

➡ Soyez… pic.twitter.com/KMdGcuSr7q — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) June 19, 2026

La journée s’annonce lourde et instable en Seine-Maritime. Le département est placé en vigilance jaune aux orages ce vendredi 19 juin, de 12 heures à 22 heures, selon la préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime. Météo-France signale également une vigilance jaune pour chaleur/canicule, maintenue toute la journée dans le département.À Rouen, les températures doivent grimper autour de 32 à 33°C dans l’après-midi, avec un risque orageux en fin de journée. Sur le littoral, la chaleur s’annonce moins marquée, mais des orages sont également possibles, notamment au Havre en début de soirée.