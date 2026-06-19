Canicule : orages et chaleur, double vigilance jaune ce vendredi en Seine-Maritime

La journée s’annonce lourde et instable en Seine-Maritime. Le département est placé en vigilance jaune aux orages ce vendredi 19 juin, de 12 heures à 22 heures, selon la préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime. Météo-France signale également une vigilance jaune pour chaleur/canicule, maintenue toute la journée dans le département.
À Rouen, les températures doivent grimper autour de 32 à 33°C dans l’après-midi, avec un risque orageux en fin de journée. Sur le littoral, la chaleur s’annonce moins marquée, mais des orages sont également possibles, notamment au Havre en début de soirée.
⚠️Le département est placé en vigilance jaune🟡orage🌩️ce vendredi 19 juin, à partir de 12h00 jusqu'à 22h00.— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) June 19, 2026
⚠️Par ailleurs, Météo-France maintient la #Seinemaritime en vigilance jaune 🟡canicule☀️🌡️ ce vendredi 19 juin, toute la journée.
➡ Pensez à vous hydrater 💧
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À Rouen, les températures doivent grimper autour de 32 à 33°C dans l’après-midi, avec un risque orageux en fin de journée. Sur le littoral, la chaleur s’annonce moins marquée, mais des orages sont également possibles, notamment au Havre en début de soirée.
Prudence en extérieur
La préfecture invite les habitants à s’hydrater régulièrement et à rester attentifs, en particulier en cas d’activités sensibles au risque météorologique : sorties en plein air, déplacements, manifestations, chantiers ou activités sportives.
En cas d’orage, il est recommandé d’éviter les zones boisées, de ne pas s’abriter sous un arbre, de mettre à l’abri les objets susceptibles d’être emportés par le vent et de suivre l’évolution de la situation météo. Météo-France rappelle que les informations de vigilance sont actualisées au moins deux fois par jour, à 6 heures et 16 heures.
Consulter la carte vigilance de Météo France
En cas d’orage, il est recommandé d’éviter les zones boisées, de ne pas s’abriter sous un arbre, de mettre à l’abri les objets susceptibles d’être emportés par le vent et de suivre l’évolution de la situation météo. Météo-France rappelle que les informations de vigilance sont actualisées au moins deux fois par jour, à 6 heures et 16 heures.
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#Canicule | Activation du numéro vert Canicule info service⚠️— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) June 19, 2026
📞ouvert de 9H à 19H en France métropolitaine pour obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles.
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