Canicule : l’Eure en vigilance orange, le préfet interdit certains travaux, loisirs et manifestations sportives

Dès ce mardi, plusieurs activités sont interdites dans les bois, forêts et espaces naturels boisés.



Les travaux forestiers mécanisés utilisant notamment des broyeurs, épareuses, abatteuses, tronçonneuses ou débroussailleuses sont suspendus jusqu’au vendredi 10 juillet inclus.



Sont également interdits jusqu’au mercredi 15 juillet inclus les comportements susceptibles de provoquer un incendie, notamment :



* le brûlage de végétaux sur pied et des déchets verts ;

* l’écobuage ;

* l’incinération des résidus agricoles ;

* les feux de camp ;

* la circulation et le stationnement des véhicules motorisés de loisirs, comme les motos de cross, quads ou buggys.