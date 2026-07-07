Canicule : l’Eure en vigilance orange, le préfet interdit certains travaux, loisirs et manifestations sportives

Le département de l’Eure sera placé en vigilance orange canicule à partir de ce mercredi 8 juillet à 12 heures, selon les prévisions de Météo-France. Les températures élevées, combinées à une végétation très sèche, augmentent fortement le risque de départ et de propagation des feux de forêt.
Pour faire face à cette situation, le préfet Xavier Delarue a signé plusieurs arrêtés renforçant les mesures de prévention, aussi bien contre les incendies que pour protéger la population des effets de la chaleur.
Pour faire face à cette situation, le préfet Xavier Delarue a signé plusieurs arrêtés renforçant les mesures de prévention, aussi bien contre les incendies que pour protéger la population des effets de la chaleur.
Travaux forestiers et activités à risque interdits
Dès ce mardi, plusieurs activités sont interdites dans les bois, forêts et espaces naturels boisés.
Les travaux forestiers mécanisés utilisant notamment des broyeurs, épareuses, abatteuses, tronçonneuses ou débroussailleuses sont suspendus jusqu’au vendredi 10 juillet inclus.
Sont également interdits jusqu’au mercredi 15 juillet inclus les comportements susceptibles de provoquer un incendie, notamment :
* le brûlage de végétaux sur pied et des déchets verts ;
* l’écobuage ;
* l’incinération des résidus agricoles ;
* les feux de camp ;
* la circulation et le stationnement des véhicules motorisés de loisirs, comme les motos de cross, quads ou buggys.
Les travaux forestiers mécanisés utilisant notamment des broyeurs, épareuses, abatteuses, tronçonneuses ou débroussailleuses sont suspendus jusqu’au vendredi 10 juillet inclus.
Sont également interdits jusqu’au mercredi 15 juillet inclus les comportements susceptibles de provoquer un incendie, notamment :
* le brûlage de végétaux sur pied et des déchets verts ;
* l’écobuage ;
* l’incinération des résidus agricoles ;
* les feux de camp ;
* la circulation et le stationnement des véhicules motorisés de loisirs, comme les motos de cross, quads ou buggys.
Les manifestations sportives concernées
Le préfet interdit également, à compter du mercredi 8 juillet, toutes les manifestations sportives non professionnelles, déclarées ou autorisées par les services de l’État ou les mairies, lorsqu’elles se déroulent en extérieur ou dans des établissements non climatisés.
Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la fin de l’épisode de vigilance orange.
Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la fin de l’épisode de vigilance orange.
À SAVOIR - Les conseils de prudence
Le préfet appelle les habitants à respecter les consignes de prévention et à redoubler de vigilance, notamment envers les personnes les plus fragiles : personnes âgées, jeunes enfants, personnes en situation de handicap, malades chroniques et personnes isolées.
Il recommande notamment de s’hydrater régulièrement, d’éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, de maintenir son logement au frais et de prendre régulièrement des nouvelles de ses proches les plus vulnérables.
Le préfet appelle les habitants à respecter les consignes de prévention et à redoubler de vigilance, notamment envers les personnes les plus fragiles : personnes âgées, jeunes enfants, personnes en situation de handicap, malades chroniques et personnes isolées.
Il recommande notamment de s’hydrater régulièrement, d’éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, de maintenir son logement au frais et de prendre régulièrement des nouvelles de ses proches les plus vulnérables.
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