Cancer : Nicolas Mayer-Rossignol annonce une nouvelle récidive et une quatrième opération

Dans son message, Nicolas Mayer-Rossignol rappelle avoir déjà subi trois opérations entre 2022 et 2024, ainsi que plusieurs cycles d’immunothérapie, avant un traitement anti-récidive mené tout au long de l’année 2025. Des examens favorables, en décembre dernier, lui avaient alors permis d’annoncer sa candidature aux élections municipales de mars 2026.



Le maire de Rouen indique qu’il devra se soumettre à une nouvelle série d’examens en octobre afin d’évaluer l’évolution de la maladie et les moyens de limiter les risques de progression du cancer.



Malgré cette nouvelle épreuve, Nicolas Mayer-Rossignol affirme rester « pleinement engagé » dans ses responsabilités de maire de Rouen et de président de la Métropole Rouen Normandie. Il assure enfin vouloir continuer à faire preuve de transparence sur l’évolution de son état de santé.