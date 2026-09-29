Bolbec : huit mois de prison ferme après avoir manqué de percuter des policiers

Le conducteur d’une berline avait manqué de percuter des policiers qui sécurisaient une mise en fourrière, le 19 septembre vers 22 h 10 à Bolbec. Il avait ensuite pris la fuite, relate une source policière.



Identifié, l’homme à l'origine de ce refus d'obtempérer a été retrouvé à son domicile le lendemain, vers 19 h 50. En état d’ivresse, il s’est rebellé avant d’être interpellé.