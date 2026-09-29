Bolbec : huit mois de prison ferme après avoir manqué de percuter des policiers

L'automonbiliste a été jugé en clomparution immédiate et condamné à une peine de prison ferme - Illustration © Adobe Stock
Le conducteur d’une berline avait manqué de percuter des policiers qui sécurisaient une mise en fourrière, le 19 septembre vers 22 h 10 à Bolbec. Il avait ensuite pris la fuite, relate une source policière.
Identifié, l’homme à l'origine de ce refus d'obtempérer a été retrouvé à son domicile le lendemain, vers 19 h 50. En état d’ivresse, il s’est rebellé avant d’être interpellé.
Identifié, l’homme à l'origine de ce refus d'obtempérer a été retrouvé à son domicile le lendemain, vers 19 h 50. En état d’ivresse, il s’est rebellé avant d’être interpellé.
Jugé en comparution immédiate au Havre
Présenté au tribunal judiciaire du Havre le 23 septembre, l’automobiliste a été jugé en comparution immédiate.
Il a été condamné à quatorze mois de prison : huit mois ferme et six mois avec sursis. Le tribunal a ordonné son maintien en détention.
Il a été condamné à quatorze mois de prison : huit mois ferme et six mois avec sursis. Le tribunal a ordonné son maintien en détention.