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Tags : Bolbec, faits divers, Seine-Maritime


Bolbec : huit mois de prison ferme après avoir manqué de percuter des policiers


Un automobiliste a été condamné à quatorze mois de prison, dont huit mois ferme, après un refus d’obtempérer aggravé à Bolbec, en Seine-Maritime. Il a été maintenu en détention.


Publié le Mardi 29 Septembre 2026 à 12:02


L'automonbiliste a été jugé en clomparution immédiate et condamné à une peine de prison ferme - Illustration © Adobe Stock
L'automonbiliste a été jugé en clomparution immédiate et condamné à une peine de prison ferme - Illustration © Adobe Stock
Le conducteur d’une berline avait manqué de percuter des policiers qui sécurisaient une mise en fourrière, le 19 septembre vers 22 h 10 à Bolbec. Il avait ensuite pris la fuite, relate une source policière.

Identifié, l’homme à l'origine de ce refus d'obtempérer a été retrouvé à son domicile le lendemain, vers 19 h 50. En état d’ivresse, il s’est rebellé avant d’être interpellé.

Jugé en comparution immédiate au Havre

Présenté au tribunal judiciaire du Havre le 23 septembre, l’automobiliste a été jugé en comparution immédiate.

Il a été condamné à quatorze mois de prison : huit mois ferme et six mois avec sursis. Le tribunal a ordonné son maintien en détention.

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