Bihorel : la police recherche des témoins après un accident entre une voiture et un scooter

Une Citroën C4 et un scooter ont été impliqués dans un accident mercredi 7 octobre, route de Neufchâtel à Bihorel. Le pilote du deux roues, âgé d'une quarantaine d'années, est décédé ce vendredi au CHU de Rouen. La police lance un appel à témoins.

Publié le Vendredi 9 Octobre 2026 à 14:38