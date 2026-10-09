Bihorel : la police recherche des témoins après un accident entre une voiture et un scooter

La collision s'est produite face au 174 route de Neufchâtel à Bihorel, dans l'agglomération de Rouen - Illustration
Les services de police de Rouen cherchent à recueillir des témoignages après un accident de la circulation survenu à Bihorel, en Seine-Maritime. Les faits se sont produits mercredi 7 octobre 2026, vers 19 h 30, à hauteur du 174, route de Neufchâtel, entre une Citroën C4 et un scooter.
Selon nos informations, le conducteur du scooter, un homme d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures, ce vendredi 9 octobre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Dans son appel à témoins, la police ne précise ni les circonstances de l’accident.
Selon nos informations, le conducteur du scooter, un homme d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures, ce vendredi 9 octobre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen.
Dans son appel à témoins, la police ne précise ni les circonstances de l’accident.
Trois numéros pour joindre les enquêteurs
Toute personne ayant assisté à l’accident ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00, au 02 32 81 25 70 ou au 02 32 81 44 06.
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