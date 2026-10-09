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Tags : appel à témoins, Bihorel, Seine-Maritime


Bihorel : la police recherche des témoins après un accident entre une voiture et un scooter


Une Citroën C4 et un scooter ont été impliqués dans un accident mercredi 7 octobre, route de Neufchâtel à Bihorel. Le pilote du deux roues, âgé d'une quarantaine d'années, est décédé ce vendredi au CHU de Rouen. La police lance un appel à témoins.


Publié le Vendredi 9 Octobre 2026 à 14:38


La collision s'est produite face au 174 route de Neufchâtel à Bihorel, dans l'agglomération de Rouen - Illustration
La collision s'est produite face au 174 route de Neufchâtel à Bihorel, dans l'agglomération de Rouen - Illustration
Les services de police de Rouen cherchent à recueillir des témoignages après un accident de la circulation survenu à Bihorel, en Seine-Maritime. Les faits se sont produits mercredi 7 octobre 2026, vers 19 h 30, à hauteur du 174, route de Neufchâtel, entre une Citroën C4 et un scooter.

Selon nos informations, le conducteur du scooter, un homme d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures, ce vendredi 9 octobre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. 

Dans son appel à témoins, la police ne précise ni les circonstances de l’accident.

​Trois numéros pour joindre les enquêteurs

Toute personne ayant assisté à l’accident ou disposant d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00, au 02 32 81 25 70 ou au 02 32 81 44 06.


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