Le trafic ferroviaire est totalement interrompu actuellement, ce mardi 17 novembre, sur une partie de la ligne Paris–Rouen–Le Havre. Une reprise est envisagée vers 11 h 40.



Un accident de personne survenu à Oissel, en Seine-Maritime, paralyse la circulation des trains entre Rouen et Vernon. Selon SNCF Nomad Train, qui a communiqué sur X à 9 h 20, aucun train ne circule dans les deux sens sur cette portion de ligne, jusqu’à nouvel ordre.



Les voyageurs doivent s’attendre à d’importantes perturbations sur l’axe Paris–Rouen–Le Havre. La SNCF estime pour le moment la reprise du trafic à 11 h 40, un horaire susceptible d’évoluer selon le déroulement de l’intervention.



Les circonstances exactes de l’accident et leurs conséquences ne sont pas précisées à cette heure .



P’us d’infos à venir sur Infonormandie.

