Le trafic ferroviaire est totalement interrompu actuellement, ce mardi 17 novembre, sur une partie de la ligne Paris–Rouen–Le Havre. Une reprise est envisagée vers 11 h 40.
Un accident de personne survenu à Oissel, en Seine-Maritime, paralyse la circulation des trains entre Rouen et Vernon. Selon SNCF Nomad Train, qui a communiqué sur X à 9 h 20, aucun train ne circule dans les deux sens sur cette portion de ligne, jusqu’à nouvel ordre.
Les voyageurs doivent s’attendre à d’importantes perturbations sur l’axe Paris–Rouen–Le Havre. La SNCF estime pour le moment la reprise du trafic à 11 h 40, un horaire susceptible d’évoluer selon le déroulement de l’intervention.
Les circonstances exactes de l’accident et leurs conséquences ne sont pas précisées à cette heure .
P’us d’infos à venir sur Infonormandie.
Un accident de personne survenu à Oissel, en Seine-Maritime, paralyse la circulation des trains entre Rouen et Vernon. Selon SNCF Nomad Train, qui a communiqué sur X à 9 h 20, aucun train ne circule dans les deux sens sur cette portion de ligne, jusqu’à nouvel ordre.
Les voyageurs doivent s’attendre à d’importantes perturbations sur l’axe Paris–Rouen–Le Havre. La SNCF estime pour le moment la reprise du trafic à 11 h 40, un horaire susceptible d’évoluer selon le déroulement de l’intervention.
Les circonstances exactes de l’accident et leurs conséquences ne sont pas précisées à cette heure .
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🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 9h20 ⚠️ Accident de personne entre Oissel et Pont-de-l'Arche sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. ➡️ La circulation est interrompue dans les deux sens entre Rouen et Vernon, jusqu'à nouvel ordre. ⌛️ L'heure de reprise est estimée à 11h40. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. 💬— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 17, 2026