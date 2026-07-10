A29 : quatre blessés légers dans une collision à Épretot, en Seine-Maritime


Une voiture tractant une caravane et un véhicule de chantier sont entrés en collision ce vendredi, sur l’A29. Les quatre occupants ont été hospitalisés.



Vendredi 10 Juillet 2026 - 16:17


Les victimes, toutes blessées légèremenbt, ont été conduites dans des hôpitaux du secteur - Illustration © Adobe Stock
Les victimes, toutes blessées légèremenbt, ont été conduites dans des hôpitaux du secteur - Illustration © Adobe Stock
Un accident impliquant une voiture avec une caravane et un véhicule de chantier de 3,5 tonnes s’est produit vers 12 h 35 sur l’autoroute A29, dans le sens Amiens–Le Havre, à hauteur d’Épretot, au point kilométrique 30,2.

À l’arrivée des secours, les quatre personnes impliquées étaient blessées. Deux d’entre elles avaient pu sortir des véhicules.

Les quatre victimes transportées à l’hôpital

Les deux occupants de la voiture tractant la caravane, légèrement blessés, ont été conduits au centre hospitalier Jacques-Monod de Montivilliers.

Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule de chantier, également blessées légèrement, ont été transportées à l’hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.

Treize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés. La SAPN et la gendarmerie étaient également présentes pour sécuriser la zone et gérer les conséquences de l’accident.


Tags : A29, accident, enquête, Epretot, faits divers, pompiers, Seine-Maritime


Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…