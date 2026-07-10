A29 : quatre blessés légers dans une collision à Épretot, en Seine-Maritime

Les victimes, toutes blessées légèremenbt, ont été conduites dans des hôpitaux du secteur - Illustration © Adobe Stock
Un accident impliquant une voiture avec une caravane et un véhicule de chantier de 3,5 tonnes s’est produit vers 12 h 35 sur l’autoroute A29, dans le sens Amiens–Le Havre, à hauteur d’Épretot, au point kilométrique 30,2.
À l’arrivée des secours, les quatre personnes impliquées étaient blessées. Deux d’entre elles avaient pu sortir des véhicules.
À l’arrivée des secours, les quatre personnes impliquées étaient blessées. Deux d’entre elles avaient pu sortir des véhicules.
Les quatre victimes transportées à l’hôpital
Les deux occupants de la voiture tractant la caravane, légèrement blessés, ont été conduits au centre hospitalier Jacques-Monod de Montivilliers.
Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule de chantier, également blessées légèrement, ont été transportées à l’hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.
Treize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés. La SAPN et la gendarmerie étaient également présentes pour sécuriser la zone et gérer les conséquences de l’accident.
Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule de chantier, également blessées légèrement, ont été transportées à l’hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.
Treize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés. La SAPN et la gendarmerie étaient également présentes pour sécuriser la zone et gérer les conséquences de l’accident.
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