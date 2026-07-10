A29 : quatre blessés légers dans une collision à Épretot, en Seine-Maritime

Les deux occupants de la voiture tractant la caravane, légèrement blessés, ont été conduits au centre hospitalier Jacques-Monod de Montivilliers.



Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule de chantier, également blessées légèrement, ont été transportées à l’hôpital privé de l’Estuaire, au Havre.



Treize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés. La SAPN et la gendarmerie étaient également présentes pour sécuriser la zone et gérer les conséquences de l’accident.