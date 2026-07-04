​Un homme grièvement blessé lors d’une collision entre une trottinette et une voiture au Havre

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi 3 juillet, rue Jules-Lecesne, au Havre (Seine-Maritime). Les secours sont intervenus peu après 20 h 15 pour une collision entre une trottinette et un véhicule léger.



Le conducteur de la trottinette, un homme de 33 ans, a été grièvement blessé. Après sa prise en charge par les équipes médicales, il a été évacué par hélicoptère vers un centre hospitalier du département, indique le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



La conductrice de la voiture, une femme de 55 ans, plus légèrement blessée, a été transportée vers un établissement spécialisé pour des examens complémentaires. Les circonstances de l’accident ne sont pas connues dans l’immédiat. La police a ouvert une enquête.

