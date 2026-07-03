La ministre Éléonore Caroit en déplacement à Malaunay chez Nutriset lundi

Le site historique de Nutriset, à Malaunay, accueillera lundi 6 juillet Éléonore Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger. Cette visite officielle sera consacrée à la découverte des activités de cette entreprise normande, reconnue depuis plus de quarante ans pour la production d’aliments thérapeutiques destinés à lutter contre la malnutrition dans le monde.



La matinée sera marquée par une visite des installations de production, des échanges avec les équipes de l’entreprise ainsi qu’avec plusieurs ONG partenaires, parmi lesquelles Action Santé Mondiale, Alima, Médecins Sans Frontières et la Fondation Eleanor Crook. Des parlementaires engagés sur les questions de nutrition et la directrice du Comité français pour l’UNICEF participeront également à cette séquence.