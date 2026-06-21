

Canicule en Normandie : suivez en direct les mesures, fermetures, perturbations et recommandations liées à cet épisode exceptionnel de fortes chaleurs.



Restrictions préfectorales, transports, écoles, santé : retrouvez ici toutes les informations actualisées au fil de la journée.



• 🔴 L’Eure placée en vigilance orange canicule à partir de ce dimanche midi. Les températures pourraient atteindre localement 38 à 41°C.



• 🚫 Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique dans l’Eure jusqu’au lundi 22 juin à 6 heures.



• 🏃 Manifestations sportives interdites dans l’Eure ce dimanche en raison des fortes chaleurs.



• 🎵 Fête de la musique sous haute surveillance : les autorités appellent à limiter la consommation d’alcool et à s’hydrater régulièrement.



• 🏫 Fermetures d’écoles et accueils aménagés annoncés dans plusieurs communes de l’Eure pour lundi et mardi.



• 🌡️ Météo-France annonce un épisode caniculaire durable et intense avec une nouvelle hausse des températures dès dimanche.



• 🚆 SNCF recommande de reporter les déplacements non indispensables pour les personnes les plus fragiles et d’emporter de l’eau avant tout voyage.



• 🚰 Les préfectures multiplient les messages de prévention : hydratation régulière, limitation des activités physiques et vigilance envers les personnes âgées.



• 🟠 La Seine-Maritime est également placée en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi. Les services de l’État sont mobilisés face à un épisode comparable à ceux de 2003 ou 2019.



• 🏥 Les plans canicule sont activés dans les établissements de santé, Ehpad et collectivités de Normandie.



• 🔥 Plusieurs événements sportifs et festifs sont annulés ou adaptés en Normandie en raison des températures attendues.



• 📞 En cas de malaise lié à la chaleur, composez immédiatement le 15.