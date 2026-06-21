Les brèves
21/06/2026
Canicule en Normandie : suivez en direct les mesures, fermetures, perturbations et recommandations liées à cet épisode exceptionnel de fortes chaleurs.
Restrictions préfectorales, transports, écoles, santé : retrouvez ici toutes les informations actualisées au fil de la journée.
• 🔴 L’Eure placée en vigilance orange canicule à partir de ce dimanche midi. Les températures pourraient atteindre localement 38 à 41°C.
• 🚫 Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique dans l’Eure jusqu’au lundi 22 juin à 6 heures.
• 🏃 Manifestations sportives interdites dans l’Eure ce dimanche en raison des fortes chaleurs.
• 🎵 Fête de la musique sous haute surveillance : les autorités appellent à limiter la consommation d’alcool et à s’hydrater régulièrement.
• 🏫 Fermetures d’écoles et accueils aménagés annoncés dans plusieurs communes de l’Eure pour lundi et mardi.
• 🌡️ Météo-France annonce un épisode caniculaire durable et intense avec une nouvelle hausse des températures dès dimanche.
• 🚆 SNCF recommande de reporter les déplacements non indispensables pour les personnes les plus fragiles et d’emporter de l’eau avant tout voyage.
• 🚰 Les préfectures multiplient les messages de prévention : hydratation régulière, limitation des activités physiques et vigilance envers les personnes âgées.
• 🟠 La Seine-Maritime est également placée en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi. Les services de l’État sont mobilisés face à un épisode comparable à ceux de 2003 ou 2019.
• 🏥 Les plans canicule sont activés dans les établissements de santé, Ehpad et collectivités de Normandie.
• 🔥 Plusieurs événements sportifs et festifs sont annulés ou adaptés en Normandie en raison des températures attendues.
• 📞 En cas de malaise lié à la chaleur, composez immédiatement le 15.
InfoNormandie
La météo chez vous
—
Aucune donnée
--°
Ressenti --°
Humidité --%
Vent -- km/h
Prévisions3 prochains jours
Villes récentesAccès rapide
L'info en continu
-
Canicule : les infos à connaître en temps réelDimanche 21 Juin à 13:37
-
Dimanche 21 Juin à 13:30
-
Les menottes pour un cambrioleur au centre commercial Auchan à Vélizy-VillacoublayDimanche 21 Juin à 09:56
-
Canicule : toute la Normandie bascule en vigilance orange dimanche midiSamedi 20 Juin à 18:20
-
En Seine-Maritime, deux grands excès de vitesse sanctionnés par un retrait immédiat du permisSamedi 20 Juin à 18:16
-
Petit-Quevilly : un feu de pneus près d’un bâtiment désaffecté mobilise les pompiersSamedi 20 Juin à 15:45
-
Mantes-la-Jolie : un adolescent de 17 ans interpellé après un refus d’obtempérerSamedi 20 Juin à 09:19
-
Orages dans l’Eure : 37 interventions des pompiers, surtout entre Pacy-sur-Eure, Vernon et GaillonSamedi 20 Juin à 09:19
-
Canicule : des communes de l'Eure ferment des écoles ou appellent les familles à garder leurs enfantsVendredi 19 Juin à 19:26
-
Canicule : en Seine-Maritime, le préfet recommande d’annuler les événements sportifs dimancheVendredi 19 Juin à 18:54
-
Eure : l'école primaire de Cierrey ferme ses portes en raison de la caniculeVendredi 19 Juin à 14:53
-
Pollution à l'ozone : circulation différenciée et vitesse réduite en Île-de-FranceVendredi 19 Juin à 12:10
-
Canicule : orages et chaleur, double vigilance jaune ce vendredi en Seine-MaritimeVendredi 19 Juin à 11:46
-
Le Havre : quatre jeunes interpellés après des vols dans des voituresVendredi 19 Juin à 11:36
-
Bouchons 276 : dix Normands vont recevoir 13 550 euros d’aides à Louviers, dans l'EureVendredi 19 Juin à 09:50
-
Pannes et incendie : la ligne Paris – Le Havre enchaîne les perturbations depuis jeudiVendredi 19 Juin à 08:42
-
Police nationale : 30 postes de policiers adjoints à pourvoir dans l’EureJeudi 18 Juin à 19:14
-
Val-de-Reuil : le lycée Marc-Bloch évacué à cause d'une odeur suspecte de brûléJeudi 18 Juin à 19:01
-
Travaux sur l’autoroute A13 à Dozulé : circulation modifiée et fermetures nocturnes à prévoirJeudi 18 Juin à 18:08
-
Val-de-Reuil : une septuagénaire grièvement blessée après avoir été percutée par un camion frigorifiqueJeudi 18 Juin à 17:52
Nouveau
InfoNormandie sur WhatsApp
Suivez nos alertes locales et les principales informations en direct sur WhatsApp.S’abonner à la chaîne
Les infos les + lues
Tourisme : deux nouveaux parcours pour explorer la vallée d’Eure autrement
16/06/2026 - La rédaction d'infoNormandie
Un enfant de six ans meurt noyé à la piscine de Conches-en-Ouche
17/06/2026 - La rédaction d'infoNormandie
Villennes-sur-Seine : frappé à coups de marteau à la tête après un « vieux différend »
15/06/2026 - La rédaction d'infoNormandie
Conches-en-Ouche : un feu d’appartement se propage par les balcons, dix habitants évacués
16/06/2026 - La rédaction d'infoNormandie
À écouter
-
Six blessés dont deux graves dans une collision entre une voiture et un utilitaire près du Neubourg
-
Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras
-
Un camion de 3,5 tonnes sur le flanc sur l’autoroute A28 en Seine-Maritime
-
Saint-Saëns. Un homme de 70 ans meurt dans l’incendie de son habitation
-
Rodéo, tirs de mortiers et outrages envers les gendarmes : quatre interpellations aux Andelys
Agenda
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur ©infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.