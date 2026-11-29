Les horaires des trains Nomad sur la ligne Paris–Argentan–Granville sont modifiés ce dimanche 29 novembre. À partir de 22 h, des travaux de remplacement de rails interrompent la circulation entre Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse : les cars de substitution sont sur réservation obligatoire. SNCF Nomad prévoit une reprise normale du trafic lundi 30 novembre.
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Versailles (Yvelines). Des cars sur l’axe SNCF Paris–Granville à partir de 22 h
Publié le Dimanche 29 Novembre 2026 à 08:15 - Mis à jour le Dimanche 29 Novembre 2026 - 08:16
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