Les horaires des trains Nomad sur la ligne Paris–Argentan–Granville sont modifiés ce dimanche 29 novembre. À partir de 22 h, des travaux de remplacement de rails interrompent la circulation entre Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse : les cars de substitution sont sur réservation obligatoire. SNCF Nomad prévoit une reprise normale du trafic lundi 30 novembre.

