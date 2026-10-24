Vent fort : les ponts de Normandie et de Tancarville interdits aux piétons et deux-roues

De nouvelles restrictions de circulation sont en vigueur sur trois ouvrages de Seine-Maritime en raison des fortes rafales de vent annoncées jusqu’à dimanche soir.



Depuis ce samedi 24 octobre à 20 heures, la circulation est interdite aux piétons et aux deux-roues, motorisés ou non, sur les ponts de Normandie et de Tancarville ainsi que sur le viaduc du Grand Canal.



Ces restrictions doivent rester en vigueur jusqu’au dimanche 25 octobre à 20 heures, sous réserve de l’évolution des conditions météorologiques.



Les automobilistes sont également appelés à la prudence sur ces ouvrages particulièrement exposés au vent. Il leur est recommandé d’adapter leur vitesse, de se tenir informés des conditions de circulation et de respecter les consignes des gestionnaires routiers.

