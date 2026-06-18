Val-de-Reuil : le lycée Marc-Bloch évacué à cause d'une odeur suspecte de brûlé

Aucune anomalie n’a finalement été constatée à l’intérieur du lycée. Les sapeurs-pompiers ont toutefois ventilé les locaux avant d’autoriser le personnel et les élèves à réintégrer l’établissement.



Selon les premières constatations, l’odeur pourrait provenir d’un véhicule en panne à proximité, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, sans pouvoir le confirmer formellement.



L’intervention, traitée avec prudence en raison de la nature du site — un établissement recevant du public —, a mobilisé 27 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche, Gaillon et Évreux.