Val-de-Reuil : le lycée Marc-Bloch évacué à cause d'une odeur suspecte de brûlé

Une odeur suspecte a provoqué un important déploiement de secours, ce jeudi après-midi, au lycée Marc-Bloch de Val-de-Reuil, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités vers 15h55 après le signalement d’une odeur de brûlé dans l’établissement.
Par précaution, vingt adultes et treize lycéens ont été invités à sortir des locaux le temps des vérifications. Les secours ont procédé à une reconnaissance complète dans le bâtiment afin d’écarter tout risque d’incendie ou d’émanation dangereuse.
Par précaution, vingt adultes et treize lycéens ont été invités à sortir des locaux le temps des vérifications. Les secours ont procédé à une reconnaissance complète dans le bâtiment afin d’écarter tout risque d’incendie ou d’émanation dangereuse.
Aucun élément suspect découvert
Aucune anomalie n’a finalement été constatée à l’intérieur du lycée. Les sapeurs-pompiers ont toutefois ventilé les locaux avant d’autoriser le personnel et les élèves à réintégrer l’établissement.
Selon les premières constatations, l’odeur pourrait provenir d’un véhicule en panne à proximité, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, sans pouvoir le confirmer formellement.
L’intervention, traitée avec prudence en raison de la nature du site — un établissement recevant du public —, a mobilisé 27 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche, Gaillon et Évreux.
Selon les premières constatations, l’odeur pourrait provenir d’un véhicule en panne à proximité, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, sans pouvoir le confirmer formellement.
L’intervention, traitée avec prudence en raison de la nature du site — un établissement recevant du public —, a mobilisé 27 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche, Gaillon et Évreux.
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