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Val-de-Reuil : le lycée Marc-Bloch évacué à cause d'une odeur suspecte de brûlé

EURE


Jeudi 18 Juin 2026 - 19:01

Une odeur de brûlé a entraîné l’évacuation préventive d’une partie du lycée Marc-Bloch, ce jeudi après-midi à Val-de-Reuil. Aucun départ de feu n’a été découvert.




Le lycée Marc-Bloch à Val-de-Reuil
Le lycée Marc-Bloch à Val-de-Reuil
Une odeur suspecte a provoqué un important déploiement de secours, ce jeudi après-midi, au lycée Marc-Bloch de Val-de-Reuil, dans l’Eure. Les sapeurs-pompiers ont été sollicités vers 15h55 après le signalement d’une odeur de brûlé dans l’établissement.

Par précaution, vingt adultes et treize lycéens ont été invités à sortir des locaux le temps des vérifications. Les secours ont procédé à une reconnaissance complète dans le bâtiment afin d’écarter tout risque d’incendie ou d’émanation dangereuse.

Aucun élément suspect découvert

Aucune anomalie n’a finalement été constatée à l’intérieur du lycée. Les sapeurs-pompiers ont toutefois ventilé les locaux avant d’autoriser le personnel et les élèves à réintégrer l’établissement.

Selon les premières constatations, l’odeur pourrait provenir d’un véhicule en panne à proximité, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure, sans pouvoir le confirmer formellement.

L’intervention, traitée avec prudence en raison de la nature du site — un établissement recevant du public —, a mobilisé 27 sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche, Gaillon et Évreux.




Tags : Eure, faits divers, lycée Marc-Bloch, odeur de brûlé, police, Val-de-Reuil

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