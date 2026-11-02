Université de Rouen : nouvelles tentatives de blocage, trois assemblées générales annoncées

La reprise des cours reste perturbée à l’université de Rouen Normandie, où une nouvelle tentative de blocage est signalée ce lundi 2 novembre, jour de la reprise des cours annoncée par la présidence.



Selon nos informations, plusieurs bâtiments universitaires feraient à nouveau l’objet de tentatives de blocage. Le président de l’université serait allé à la rencontre des bloqueurs, tandis qu’un petit groupe s’efforçait de dégager les accès.



Trois assemblées générales sont annoncées ce lundi sur les différents campus : à 12 heures au Madrillet, à 12 h 30 à Pasteur, à Rouen, et à 13 heures à Mont-Saint-Aignan.



La situation reste évolutive. L’ampleur des blocages et leurs conséquences sur les cours restent à préciser.

