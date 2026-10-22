Université de Rouen : le président défend la fermeture de trois campus et assure respecter la mobilisation

La présidence souligne aussi le travail quotidien des équipes chargées de dégager les accès, d’évacuer les matériaux et de vérifier les installations. Certaines interventions doivent, selon elle, être répétées dans la même journée après de nouveaux blocages ou de nouvelles occupations.



Pendant la fermeture, les enseignements théoriques sont assurés à distance chaque fois que cela est possible. Aucune évaluation, aucun examen ni aucun contrôle d’assiduité ne sont organisés durant cette période.



Le président reconnaît les difficultés d’organisation et les inquiétudes des étudiants pour la suite de leur année. Il assure vouloir permettre une reprise des cours en présentiel dès que les conditions de sécurité seront réunies et insiste sur le caractère temporaire de la fermeture, qui « n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée ».