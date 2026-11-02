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Université de Rouen : la remise en état de l’Espace Michel-Serre a démarré





Lundi 2 Novembre 2026 à 13:55

Université de Rouen : la remise en état de l’Espace Michel-Serre a démarré
Dans la nuit du 16 au 17 octobre, un incendie a endommagé la façade et le hall du bâtiment 4, Espace Michel-Serres, sur le campus de l’université de Rouen à à Mont-Saint-Aignan. Les travaux de remise en état sont en cours, comme en témoigne cette photo (S.L/infonormandie) prise ce lundi matin 
 


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