Dans la nuit du 16 au 17 octobre, un incendie a endommagé la façade et le hall du bâtiment 4, Espace Michel-Serres, sur le campus de l’université de Rouen à à Mont-Saint-Aignan. Les travaux de remise en état sont en cours, comme en témoigne cette photo (S.L/infonormandie) prise ce lundi matin
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Université de Rouen : la remise en état de l’Espace Michel-Serre a démarré
Lundi 2 Novembre 2026 à 13:55
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