Un train a heurté un animal ce samedi 21 novembre, en début de soirée, entre Mézidon et Lisieux, dans le Calvados.
La SNCF a annoncé à 18h40 l’interruption du trafic ferroviaire dans les deux sens entre ces deux gares, le temps pour ses équipes d’évaluer la situation.
La reprise normale des circulations est envisagée à 19h45, selon les premières estimations communiquées par SNCF Nomad Train. Des perturbations sont à prévoir sur l’axe Paris – Caen – Cherbourg.
La SNCF a annoncé à 18h40 l’interruption du trafic ferroviaire dans les deux sens entre ces deux gares, le temps pour ses équipes d’évaluer la situation.
La reprise normale des circulations est envisagée à 19h45, selon les premières estimations communiquées par SNCF Nomad Train. Des perturbations sont à prévoir sur l’axe Paris – Caen – Cherbourg.
🟢 #FlashInfoTraficNomadTrain 19h20 ⚠️ Heurt d'animal par le train 852016 entre Mézidon et Lisieux sur la ligne Paris - Caen - Cherbourg. ➡️ Fin d'incident. Les équipes techniques ont pu régler l'incident, permettant aux trains de reprendre progressivement leur circulation dans les deux sens. Des retards et suppressions sont à prévoir. 🤳 Je reste à votre disposition.— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 21, 2026