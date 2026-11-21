Un train a heurté un animal ce samedi 21 novembre, en début de soirée, entre Mézidon et Lisieux, dans le Calvados.



La SNCF a annoncé à 18h40 l’interruption du trafic ferroviaire dans les deux sens entre ces deux gares, le temps pour ses équipes d’évaluer la situation.



La reprise normale des circulations est envisagée à 19h45, selon les premières estimations communiquées par SNCF Nomad Train. Des perturbations sont à prévoir sur l’axe Paris – Caen – Cherbourg.

