Un marin-pêcheur évacué par hélicoptère au large de la Seine-Maritime

L’hélicoptère H160 du détachement 32F de la Marine nationale, basé à Maupertus-sur-Mer, a été dépêché sur zone avec à son bord une équipe médicale du centre hospitalier Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin.



Une fois sur place, l’équipage a procédé à l’hélitreuillage du marin blessé avant de le transporter jusqu’à l’aéroport du Havre. À son arrivée à terre, il a immédiatement été pris en charge par les services médicaux pour être conduit vers l’hôpital Monod.

