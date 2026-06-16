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Un marin-pêcheur évacué par hélicoptère au large de la Seine-Maritime


Mardi 16 Juin 2026 - 17:32

Un membre d’équipage d’un navire de pêche a été évacué par hélicoptère lundi 16 juin après avoir nécessité une prise en charge médicale en mer. Il a été transporté vers l’hôpital Monod du Havre.




Le marin a été hélitreuillé et transporté à bord d'un hélicoptère de la Marine nationale vers le centre hospîotalier Jacques-Monod, près du Havre - Illustratiopn © Préfecture maritime/Marine nationale
Le marin a été hélitreuillé et transporté à bord d'un hélicoptère de la Marine nationale vers le centre hospîotalier Jacques-Monod, près du Havre - Illustratiopn © Préfecture maritime/Marine nationale
Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg a été alerté par un bateau de pêche signalant qu’un matelot à bord nécessitait des soins. Après une conférence médicale associant le CROSS, le centre de coordination médicale maritime de Toulouse et le service de coordination médicale maritime du Havre, une évacuation sanitaire a été décidée

Hélitreuillé depuis le navire

L’hélicoptère H160 du détachement 32F de la Marine nationale, basé à Maupertus-sur-Mer, a été dépêché sur zone avec à son bord une équipe médicale du centre hospitalier Pasteur de Cherbourg-en-Cotentin.

Une fois sur place, l’équipage a procédé à l’hélitreuillage du marin blessé avant de le transporter jusqu’à l’aéroport du Havre. À son arrivée à terre, il a immédiatement été pris en charge par les services médicaux pour être conduit vers l’hôpital Monod.
 



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