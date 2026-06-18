Travaux sur l’autoroute A13 à Dozulé : circulation modifiée et fermetures nocturnes à prévoir

Le 3 juillet à partir de 6 heures : bascule du trafic dans le sens Caen → Paris ;

Le 10 juillet à partir de 6 heures : bascule du trafic dans le sens Paris → Caen.

La transformation du péage de Dozulé en système de péage en flux libre franchit une nouvelle étape. Entre le 22 juin et le 10 juillet, la circulation sera progressivement basculée sur le nouvel axe central de l’autoroute A13, à l’emplacement de l’ancienne barrière de péage.Depuis plus d’un an, les automobilistes circulaient sur des voies provisoires aménagées de part et d’autre de l’ancien péage. Cette configuration a permis à Sanef de démolir les anciennes installations et de reconstruire la chaussée principale au centre de l’autoroute.Cette nouvelle phase de chantier permettra le retour progressif des véhicules sur l’axe principal :Pendant toute la durée des travaux, la vitesse restera limitée à 90 km/h dans le secteur afin de garantir la sécurité des usagers et des personnels intervenant sur le chantier.