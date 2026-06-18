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Travaux sur l’autoroute A13 à Dozulé : circulation modifiée et fermetures nocturnes à prévoir

NORMANDIE


Une nouvelle phase des travaux de transformation du péage de Dozulé en flux libre va entraîner plusieurs modifications de circulation sur l’A13 entre le 22 juin et le 10 juillet. Des fermetures nocturnes sont programmées dans les deux sens de circulation.


Jeudi 18 Juin 2026 - 18:08


Entre le 22 juin et le 10 juillet, la circulation sera progressivement basculée sur le nouvel axe central de l’autoroute A13, à l’emplacement de l’ancienne barrière de péage.
Entre le 22 juin et le 10 juillet, la circulation sera progressivement basculée sur le nouvel axe central de l’autoroute A13, à l’emplacement de l’ancienne barrière de péage.
La transformation du péage de Dozulé en système de péage en flux libre franchit une nouvelle étape. Entre le 22 juin et le 10 juillet, la circulation sera progressivement basculée sur le nouvel axe central de l’autoroute A13, à l’emplacement de l’ancienne barrière de péage.

Depuis plus d’un an, les automobilistes circulaient sur des voies provisoires aménagées de part et d’autre de l’ancien péage. Cette configuration a permis à Sanef de démolir les anciennes installations et de reconstruire la chaussée principale au centre de l’autoroute.

Cette nouvelle phase de chantier permettra le retour progressif des véhicules sur l’axe principal :
  • Le 3 juillet à partir de 6 heures : bascule du trafic dans le sens Caen → Paris ;
  • Le 10 juillet à  partir de 6 heures : bascule du trafic dans le sens Paris → Caen.

Pendant toute la durée des travaux, la vitesse restera limitée à 90 km/h dans le secteur afin de garantir la sécurité des usagers et des personnels intervenant sur le chantier.

Fermetures programmées

Pour mettre en place ce nouveau schéma de circulation, plusieurs fermetures sont prévues :

Du 22 juin au 3 juillet (hors week-end)

Chaque nuit de 20 heures à 6 heures :
  • Fermeture de l’A13 dans le sens Caen → Paris au niveau du diffuseur de Dozulé (n°30) ;
  • Sortie obligatoire à Dozulé avec déviation permettant de reprendre l’autoroute à La Haie-Tondue (n°29) 
  • Fermeture de la bretelle d’entrée Dozulé (n°30) vers Paris.

Nuit du 9 au 10 juillet, de 20 heures à 6 heures :
  • Fermeture de l’A13 dans le sens Paris → Caen ;
  • Sortie obligatoire au diffuseur de Dozulé (n°30) ;
  • Déviation puis réintégration de l’autoroute au même échangeur.
 



Tags : Autoroute A13, Calvados, Dozulé, Flux libre, Normandie, travaux


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