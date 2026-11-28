Les travaux de prolongement du RER E interrompent la circulation sur l’itinéraire habituel entre Paris-Saint-Lazare et Vernon-Giverny, ce samedi 28 novembre toute la journée et dimanche 29 jusqu’à 16 h. Les trains Nomad Paris–Le Havre passent par Serqueux et Gisors, avec environ 35 minutes de trajet en plus. Les trains Nomad Paris–Rouen sont limités au tronçon Vernon–Rouen.



Ce samedi, des cars de remplacement relient Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Vernon. Ils ne desservent ni Rosny-sur-Seine ni Bonnières-sur-Seine.