Tempête Austen : le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal rouverts aux véhicules et poids lourds

Seine-Maritime. Après leur fermeture vendredi 23 octobre en raison des vents violents liés à la tempête Austen, le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal sont de nouveau accessibles uniquement aux véhicules légers et aux poids lourds, annonce Bison Futé.



Le pont de Tancarville avait également rouvert à la circulation auparavant.



La prudence reste de mise à l’approche de ces ouvrages. Les automobilistes sont invités à respecter les consignes des gestionnaires. Les restrictions concernant les piétons et deux roues motorisés ou non sont maintenues jusqu’à ce samedi 8 heures.