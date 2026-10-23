Tempête Austen en Seine-Maritime : 52 interventions des pompiers et un blessé léger

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont réalisé 52 interventions depuis 1 heure du matin, ce vendredi 23 octobre, en raison du passage de la tempête Austen.



Selon le bilan communiqué à 11h45 par le Sdis 76, les secours sont principalement intervenus pour des arbres tombés ou menaçant de chuter, des fils électriques arrachés et quelques inondations mineures.



Une personne a été légèrement blessée. Sur le littoral, cinq postes de coordination avancée ont été déployés, mobilisant 55 sapeurs-pompiers et 13 engins.



La situation reste sous surveillance. Un nouveau bilan est attendu vers 15 heures.