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Tempête Austen en Seine-Maritime : 52 interventions des pompiers et un blessé léger





Vendredi 23 Octobre 2026 à 13:01

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont réalisé 52 interventions depuis 1 heure du matin, ce vendredi 23 octobre, en raison du passage de la tempête Austen.

Selon le bilan communiqué à 11h45 par le Sdis 76, les secours sont principalement intervenus pour des arbres tombés ou menaçant de chuter, des fils électriques arrachés et quelques inondations mineures.

Une personne a été légèrement blessée. Sur le littoral, cinq postes de coordination avancée ont été déployés, mobilisant 55 sapeurs-pompiers et 13 engins.

La situation reste sous surveillance. Un nouveau bilan est attendu vers 15 heures.


Mots clés : Seine-Maritime, Tempête Austen

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