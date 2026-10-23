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Tempête Austen : 98 interventions des pompiers en Seine-Maritime





Vendredi 23 Octobre 2026 à 17:02

Le nombre d’interventions continue de grimper en Seine-Maritime avec le passage de la tempête Austen. À 14h45, ce vendredi 23 octobre, les sapeurs-pompiers avaient réalisé 98 interventions depuis 1h du matin, contre 52 à 11h45.

Les secours sont principalement mobilisés pour des chutes d’arbres et de branches ainsi que des fils électriques endommagés ou arrachés. Le bilan humain reste inchangé, avec une personne légèrement blessée.

Six postes de coordination avancée sont désormais déployés sur le littoral, à Cany-Barville, Gonfreville-l’Orcher, Le Havre Nord, Fécamp, Dieppe et Eu (Les Prés Salés). Le SDIS 76 maintient une surveillance renforcée de la situation.



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