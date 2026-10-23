Tempête Austen : 98 interventions des pompiers en Seine-Maritime

⚠️ #TempêteAusten | #SeineMaritime 🌬️ En raison des conditions météorologiques annoncées, la circulation sur les ponts de Seine-Maritime sera fortement perturbée ce vendredi 23 octobre. 🌉 Pont de Normandie et viaduc du Grand Canal Depuis 6h: circulation interdite aux deux-roues et aux piétons. À partir de 10h: fermeture à tous les usagers, jusqu’à nouvel ordre. L’horaire de réouverture sera déterminé en fonction de l’évolution de la situation. 🌉 Pont de Tancarville Depuis 6h: circulation interdite aux deux-roues et aux piétons. À partir de 10h: fermeture à tous les usagers, jusqu’à nouvel ordre. L’horaire de réouverture sera déterminé en fonction de l’évolution de la situation. 🌉 Pont de Brotonne Depuis 5h: circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, aux caravanes et aux camping-cars. À partir de 10h30: fermeture à tous les usagers. 🚛 Restrictions de circulation sur les routes de Seine-Maritime À partir de 8h, des mesures spécifiques s’appliquent aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, aux deux-roues, aux camping-cars et aux véhicules légers attelés d’une remorque ou d’une caravane : - Interdiction de dépasser; - Réduction de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h. ⚠️ Anticipez vos déplacements, limitez les trajets non indispensables et informez-vous avant de prendre la route. #SécuritéRoutière #TempêteAusten