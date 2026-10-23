Tempête Austen : 98 interventions des pompiers en Seine-Maritime

Les secours sont principalement mobilisés pour des chutes d’arbres et de branches ainsi que des fils électriques endommagés ou arrachés. Le bilan humain reste inchangé, avec une personne légèrement blessée.
Six postes de coordination avancée sont désormais déployés sur le littoral, à Cany-Barville, Gonfreville-l’Orcher, Le Havre Nord, Fécamp, Dieppe et Eu (Les Prés Salés). Le SDIS 76 maintient une surveillance renforcée de la situation.
⚠️ #TempêteAusten | #SeineMaritime 🌬️ En raison des conditions météorologiques annoncées, la circulation sur les ponts de Seine-Maritime sera fortement perturbée ce vendredi 23 octobre. 🌉 Pont de Normandie et viaduc du Grand Canal Depuis 6h: circulation interdite aux deux-roues et aux piétons. À partir de 10h: fermeture à tous les usagers, jusqu’à nouvel ordre. L’horaire de réouverture sera déterminé en fonction de l’évolution de la situation. 🌉 Pont de Tancarville Depuis 6h: circulation interdite aux deux-roues et aux piétons. À partir de 10h: fermeture à tous les usagers, jusqu’à nouvel ordre. L’horaire de réouverture sera déterminé en fonction de l’évolution de la situation. 🌉 Pont de Brotonne Depuis 5h: circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, aux caravanes et aux camping-cars. À partir de 10h30: fermeture à tous les usagers. 🚛 Restrictions de circulation sur les routes de Seine-Maritime À partir de 8h, des mesures spécifiques s’appliquent aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, aux deux-roues, aux camping-cars et aux véhicules légers attelés d’une remorque ou d’une caravane : - Interdiction de dépasser; - Réduction de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h. ⚠️ Anticipez vos déplacements, limitez les trajets non indispensables et informez-vous avant de prendre la route. #SécuritéRoutière #TempêteAusten— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) October 23, 2026