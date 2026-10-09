Seine-Maritime : les lycées fermés rouvriront lundi, de nouvelles manifestations annoncées

Les lycées jusqu’ici fermés en Seine-Maritime rouvriront leurs portes lundi 12 octobre. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le préfet annonce une reprise totale ou partielle selon les établissements, afin d’accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes. Les services de l’Éducation nationale préciseront les modalités aux familles.



Cette annonce intervient alors que de nouveaux appels à manifester circulent pour la semaine prochaine. Selon la préfecture, les rassemblements déclarés de cette semaine se sont déroulés sans incidents majeurs, notamment grâce à l’encadrement des organisations syndicales présentes.