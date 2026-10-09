Seine-Maritime : les lycées fermés rouvriront lundi, de nouvelles manifestations annoncées

Les lycées jusqu’ici fermés en Seine-Maritime rouvriront leurs portes lundi 12 octobre. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le préfet annonce une reprise totale ou partielle selon les établissements, afin d’accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes. Les services de l’Éducation nationale préciseront les modalités aux familles.
Cette annonce intervient alors que de nouveaux appels à manifester circulent pour la semaine prochaine. Selon la préfecture, les rassemblements déclarés de cette semaine se sont déroulés sans incidents majeurs, notamment grâce à l’encadrement des organisations syndicales présentes.
Cette annonce intervient alors que de nouveaux appels à manifester circulent pour la semaine prochaine. Selon la préfecture, les rassemblements déclarés de cette semaine se sont déroulés sans incidents majeurs, notamment grâce à l’encadrement des organisations syndicales présentes.
Plusieurs dizaines d’interpellations cette semaine
Les forces de l’ordre ont néanmoins procédé à plusieurs dizaines d’interpellations au cours de la semaine, notamment pour tentative d’incendie, dissimulation du visage, transport d’engin incendiaire ou port d’armes. Le communiqué ne fournit pas de bilan chiffré précis.
Ce matin même, le parquet du Havre faisait état, dans le seul ressort du tribunal judicaire du Havre, de 45 gardes à vue depuis le 30 septembre, dont 39 concernant des mineurs..
Le préfet indique également que les mesures interdisant les rassemblements non déclarés et le transport de matériels dangereux ont été validées par le tribunal administratif de Rouen les 5 et 8 octobre.
Tout en réaffirmant la possibilité pour les lycéens d’exprimer leurs revendications, la préfecture appelle au respect des personnes, des biens et de l’ordre public. Elle renouvelle aussi son soutien aux personnels ayant subi des agressions, notamment la semaine précédente.
Ce matin même, le parquet du Havre faisait état, dans le seul ressort du tribunal judicaire du Havre, de 45 gardes à vue depuis le 30 septembre, dont 39 concernant des mineurs..
Le préfet indique également que les mesures interdisant les rassemblements non déclarés et le transport de matériels dangereux ont été validées par le tribunal administratif de Rouen les 5 et 8 octobre.
Tout en réaffirmant la possibilité pour les lycéens d’exprimer leurs revendications, la préfecture appelle au respect des personnes, des biens et de l’ordre public. Elle renouvelle aussi son soutien aux personnels ayant subi des agressions, notamment la semaine précédente.