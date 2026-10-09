 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : mouvement lycéen, Seine-Maritime


Seine-Maritime : les lycées fermés rouvriront lundi, de nouvelles manifestations annoncées


Les établissements accueilleront de nouveau les élèves le 12 octobre, avec une reprise totale ou partielle. Le préfet appelle à une poursuite du mouvement lycéen dans le calme.


Publié le Vendredi 9 Octobre 2026 à 20:25


Illustration © SL/infonormandie
Illustration © SL/infonormandie
Les lycées jusqu’ici fermés en Seine-Maritime rouvriront leurs portes lundi 12 octobre. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le préfet annonce une reprise totale ou partielle selon les établissements, afin d’accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes. Les services de l’Éducation nationale préciseront les modalités aux familles.

Cette annonce intervient alors que de nouveaux appels à manifester circulent pour la semaine prochaine. Selon la préfecture, les rassemblements déclarés de cette semaine se sont déroulés sans incidents majeurs, notamment grâce à l’encadrement des organisations syndicales présentes.

Plusieurs dizaines d’interpellations cette semaine

Les forces de l’ordre ont néanmoins procédé à plusieurs dizaines d’interpellations au cours de la semaine, notamment pour tentative d’incendie, dissimulation du visage, transport d’engin incendiaire ou port d’armes. Le communiqué ne fournit pas de bilan chiffré précis.

Ce matin même, le parquet du Havre faisait état, dans le seul ressort du tribunal judicaire du Havre, de 45 gardes à vue depuis le 30 septembre, dont 39 concernant des mineurs..

Le préfet indique également que les mesures interdisant les rassemblements non déclarés et le transport de matériels dangereux ont été validées par le tribunal administratif de Rouen les 5 et 8 octobre.

Tout en réaffirmant la possibilité pour les lycéens d’exprimer leurs revendications, la préfecture appelle au respect des personnes, des biens et de l’ordre public. Elle renouvelle aussi son soutien aux personnels ayant subi des agressions, notamment la semaine précédente.


Vous pouvez réagir à cet article
Seine-Maritime : cinq véhicules en feu dans une concession automobile cette nuit à Oissel
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…