Blocages des lycées au Havre : 45 gardes à vue et 35 manifestants déférés au parquet

Le parquet du Havre (Seine-Maritime) dresse un bilan des suites judiciaires après les infractions commises en marge des mouvements lycéens. Un majeur a notamment été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire.

Publié le Vendredi 9 Octobre 2026 à 08:57