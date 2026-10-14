Seine-Maritime : la Marche des Normands et la contre-manifestation interdites samedi à Rouen

La Marche des Normands et la contre-manifestation organisée en réponse ne pourront pas se tenir samedi à Rouen. Le préfet de Seine-Maritime a signé, ce mercredi 14 octobre, des arrêtés interdisant ces deux rassemblements.
Pour justifier cette décision, la préfecture met en avant les tensions entre les mouvements représentés et la tenue, presque au même moment, de manifestations liées à une journée nationale d’action. Cette configuration ferait peser, selon elle, un « risque sérieux de trouble à l’ordre public » dans le centre-ville.
Pour justifier cette décision, la préfecture met en avant les tensions entre les mouvements représentés et la tenue, presque au même moment, de manifestations liées à une journée nationale d’action. Cette configuration ferait peser, selon elle, un « risque sérieux de trouble à l’ordre public » dans le centre-ville.
Des confrontations redoutées
Les appels à manifester, largement relayés localement, pourraient attirer un nombre important de participants et nécessiter un dispositif de sécurité conséquent. Face au risque de confrontations et aux effectifs qu’il faudrait mobiliser, le préfet estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour permettre la Marche des Normands et sa contre-manifestation.
Ces interdictions interviennent dans un climat encore tendu autour de certains établissements scolaires. La préfecture fait état de nouveaux troubles ce mercredi matin aux abords de trois lycées de l’agglomération rouennaise, ainsi que d’interpellations, sans en préciser le nombre.
Elle distingue toutefois ces incidents des cortèges du mouvement lycéen déclarés en préfecture et encadrés par des organisations syndicales, qui se sont déroulés ces derniers jours sans incidents majeurs. Les interdictions annoncées concernent bien la Marche des Normands et la contre-marche.
Ces interdictions interviennent dans un climat encore tendu autour de certains établissements scolaires. La préfecture fait état de nouveaux troubles ce mercredi matin aux abords de trois lycées de l’agglomération rouennaise, ainsi que d’interpellations, sans en préciser le nombre.
Elle distingue toutefois ces incidents des cortèges du mouvement lycéen déclarés en préfecture et encadrés par des organisations syndicales, qui se sont déroulés ces derniers jours sans incidents majeurs. Les interdictions annoncées concernent bien la Marche des Normands et la contre-marche.
REACTION -- Le maire avait demandé l’interdiction de la marche
Dans un courrier adressé au préfet ce mercredi 14 octobre, Nicolas Mayer-Rossignol avait demandé l’interdiction de la Marche des Normands, qu’il qualifie de manifestation « identitaire, d’extrême droite, sous couvert de régionalisme et d’Histoire Normande ». Le maire de Rouen invoque les risques pour la sécurité des habitants, des commerçants et des participants, ainsi que les possibles confrontations avec les mouvements antifascistes annonçant une contre-manifestation. « Cette marche identitaire n’a pas sa place à Rouen », affirme-t-il.
Dans un courrier adressé au préfet ce mercredi 14 octobre, Nicolas Mayer-Rossignol avait demandé l’interdiction de la Marche des Normands, qu’il qualifie de manifestation « identitaire, d’extrême droite, sous couvert de régionalisme et d’Histoire Normande ». Le maire de Rouen invoque les risques pour la sécurité des habitants, des commerçants et des participants, ainsi que les possibles confrontations avec les mouvements antifascistes annonçant une contre-manifestation. « Cette marche identitaire n’a pas sa place à Rouen », affirme-t-il.