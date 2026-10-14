Seine-Maritime : la Marche des Normands et la contre-manifestation interdites samedi à Rouen

La préfecture de Seine-Maritime interdit les deux rassemblements prévus samedi 17 octobre à Rouen. Elle invoque un risque de confrontations, alors que d’autres manifestations sont annoncées dans le centre-ville.

Publié le Mercredi 14 Octobre 2026 à 19:02