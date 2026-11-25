Un accident impliquant un poids lourd et un fourgon de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIRNO) s’est produit ce mercredi 25 novembre sur l’autoroute A28, à hauteur de Rocquemont (Seine-Maritime).



La circulation a été interrompue à partir de 18h15 dans le sens Rouen – Abbeville. Elle est désormais rétablie sur toutes les voies, annonce Bison Futé à 21h18.



La fermeture de l’A28 en direction de Neufchâtel-en-Bray avait été mise en place en amont de l’accident, à hauteur de La Rue-Saint-Pierre, pour l’ensemble des véhicules.



Les circonstances de la collision, dont on ignore si elle a fait des blessés, sont pour l'heure indéterminée.

