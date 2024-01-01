Seine-Maritime : deux personnes secourues lors de l'incendie d'un appartement ce matin au Havre

Les deux victimes ont été transportées en urgence relative vers un hôpital du secterur - Illustration © Adobe Stock
Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a mobilisé des moyens de lutte contre l'incendie ce lundi vers 9h30 pour un feu d'appartement au quatrième étage d'un immeuble de cinq niveaux, situé allée Hemingway, dans le quartier de Caucriauville au Havre.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont procédé au sauvetage de deux personnes. Le sinistre, dont les foyers principaux ont rapidement été maîtrisés au moyen d'une lance à incendie, n'a pas fait d'autres victimes.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont procédé au sauvetage de deux personnes. Le sinistre, dont les foyers principaux ont rapidement été maîtrisés au moyen d'une lance à incendie, n'a pas fait d'autres victimes.
Deux victimes transportées à l'hôpital
Les deux personnes prises en charge, un homme de 23 ans et une femme de 45 ans, ont été examinées sur place par une équipe du SMUR. Classées en urgence relative, elles ont ensuite été transportées vers un établissement hospitalier.
L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. L'intervention des secours était toujours en cours pmeu avant midi.
L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. L'intervention des secours était toujours en cours pmeu avant midi.