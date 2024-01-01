Seine-Maritime : deux personnes secourues lors de l'incendie d'un appartement ce matin au Havre

Le Service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime a mobilisé des moyens de lutte contre l'incendie ce lundi vers 9h30 pour un feu d'appartement au quatrième étage d'un immeuble de cinq niveaux, situé allée Hemingway, dans le quartier de Caucriauville au Havre.



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont procédé au sauvetage de deux personnes. Le sinistre, dont les foyers principaux ont rapidement été maîtrisés au moyen d'une lance à incendie, n'a pas fait d'autres victimes.