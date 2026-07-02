Sécheresse : des restrictions d’eau entrent en vigueur dans plusieurs secteurs de l’Eure

Les particuliers ne peuvent plus arroser leur potager entre 11 heures et 18 heures, le lavage des véhicules à domicile est interdit, tout comme le remplissage des piscines privée - Illustration © Pexels
Après avoir réuni un comité ressource en eau en format restreint ce mercredi 1er juillet, le préfet de l’Eure, Xavier Delarue, a décidé de renforcer les mesures de gestion de l’eau dans plusieurs secteurs du département. Cette décision intervient dans un contexte marqué par un déficit pluviométrique persistant depuis le printemps, des sols très secs et une baisse généralisée des débits des cours d’eau.
Malgré une recharge hivernale tardive des nappes phréatiques et un mois de mai plus arrosé, les réserves souterraines sont en diminution depuis le mois de mars. Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont accentué cette dégradation. Les prévisions météorologiques jusqu’à la mi-juillet ne laissent pas entrevoir d’amélioration significative.
Malgré une recharge hivernale tardive des nappes phréatiques et un mois de mai plus arrosé, les réserves souterraines sont en diminution depuis le mois de mars. Les fortes chaleurs de ces dernières semaines ont accentué cette dégradation. Les prévisions météorologiques jusqu’à la mi-juillet ne laissent pas entrevoir d’amélioration significative.
Plusieurs bassins changent de niveau
À l’issue des analyses réalisées par les services de l’État, en lien avec les départements voisins, plusieurs bassins hydrographiques changent de statut.
Sont placés en vigilance :
Sont placés en vigilance :
- Calonne (maintien),
- Epte,
- Eure aval,
- Risle aval.
- Avre amont,
- Charentonne,
- Iton amont,
- Iton aval,
- Risle amont.
Arrosage, piscines et lavage des voitures concernés
Dans les secteurs placés en alerte, plusieurs limitations entrent immédiatement en vigueur.
Les particuliers ne peuvent plus arroser leur potager entre 11 heures et 18 heures. Le lavage des véhicules à domicile est interdit, tout comme le remplissage des piscines privées de plus d’un mètre cube, à l’exception du premier remplissage des bassins dont la construction avait débuté avant la mise en place des restrictions ou des simples remises à niveau.
Les agriculteurs doivent interrompre l’irrigation par aspersion sur cette même plage horaire. Les collectivités ne peuvent plus arroser les espaces verts entre 11 heures et 18 heures et le nettoyage des façades, toitures ou voiries est suspendu, sauf lorsqu’il est réalisé par une collectivité ou une entreprise spécialisée.
Les stations de lavage doivent passer leurs installations en mode économique. Les golfs ne peuvent plus arroser leurs parcours entre 8 heures et 20 heures. Les industriels sont invités à réduire leurs prélèvements de 5 % et à mettre en œuvre leurs plans d’économie d’eau. Enfin, les prélèvements directs dans les cours d’eau sont interrompus, sauf dérogations particulières.
Les particuliers ne peuvent plus arroser leur potager entre 11 heures et 18 heures. Le lavage des véhicules à domicile est interdit, tout comme le remplissage des piscines privées de plus d’un mètre cube, à l’exception du premier remplissage des bassins dont la construction avait débuté avant la mise en place des restrictions ou des simples remises à niveau.
Les agriculteurs doivent interrompre l’irrigation par aspersion sur cette même plage horaire. Les collectivités ne peuvent plus arroser les espaces verts entre 11 heures et 18 heures et le nettoyage des façades, toitures ou voiries est suspendu, sauf lorsqu’il est réalisé par une collectivité ou une entreprise spécialisée.
Les stations de lavage doivent passer leurs installations en mode économique. Les golfs ne peuvent plus arroser leurs parcours entre 8 heures et 20 heures. Les industriels sont invités à réduire leurs prélèvements de 5 % et à mettre en œuvre leurs plans d’économie d’eau. Enfin, les prélèvements directs dans les cours d’eau sont interrompus, sauf dérogations particulières.
À SAVOIR – Les autorités appellent à économiser l’eau
Le préfet de l’Eure invite l’ensemble des habitants, collectivités, entreprises et exploitants agricoles à limiter dès à présent les consommations d’eau non indispensables afin de préserver durablement la ressource.
Les habitants peuvent vérifier les restrictions applicables à leur commune sur le site Vigieau et retrouver des conseils pour réduire leur consommation d’eau sur les plateformes gouvernementales dédiées.
Le préfet de l’Eure invite l’ensemble des habitants, collectivités, entreprises et exploitants agricoles à limiter dès à présent les consommations d’eau non indispensables afin de préserver durablement la ressource.
Les habitants peuvent vérifier les restrictions applicables à leur commune sur le site Vigieau et retrouver des conseils pour réduire leur consommation d’eau sur les plateformes gouvernementales dédiées.