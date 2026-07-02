Sécheresse : des restrictions d’eau entrent en vigueur dans plusieurs secteurs de l’Eure

Dans les secteurs placés en alerte, plusieurs limitations entrent immédiatement en vigueur.



Les particuliers ne peuvent plus arroser leur potager entre 11 heures et 18 heures. Le lavage des véhicules à domicile est interdit, tout comme le remplissage des piscines privées de plus d’un mètre cube, à l’exception du premier remplissage des bassins dont la construction avait débuté avant la mise en place des restrictions ou des simples remises à niveau.



Les agriculteurs doivent interrompre l’irrigation par aspersion sur cette même plage horaire. Les collectivités ne peuvent plus arroser les espaces verts entre 11 heures et 18 heures et le nettoyage des façades, toitures ou voiries est suspendu, sauf lorsqu’il est réalisé par une collectivité ou une entreprise spécialisée.







Les stations de lavage doivent passer leurs installations en mode économique. Les golfs ne peuvent plus arroser leurs parcours entre 8 heures et 20 heures. Les industriels sont invités à réduire leurs prélèvements de 5 % et à mettre en œuvre leurs plans d’économie d’eau. Enfin, les prélèvements directs dans les cours d’eau sont interrompus, sauf dérogations particulières.