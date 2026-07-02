Le CBD contenait des drogues de synthèse : 13 commerces fermés dans l'Eure et la Seine-Maritime

Une enquête de près d'un an, déclenchée après l'intoxication d'un consommateur à Bernay, a mis au jour un trafic de produits présentés comme du CBD mais contenant des stupéfiants. Treize commerces ont été fermés administrativement.