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SNCF : un train en panne à Brionne perturbe la ligne Rouen–Caen, le trafic toujours interrompu dans un sens





Lundi 26 Octobre 2026 à 13:49

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La circulation des trains est fortement perturbée ce lundi 26 octobre sur la ligne Rouen–Caen, en raison d’un train en panne dans le secteur de Brionne (Eure).

La SNCF indique sur X à 13h36 que le trafic a repris dans le sens Rouen vers Caen, mais reste interrompu dans le sens inverse, le temps de dégager le train immobilisé sur les voies.

La reprise des circulations entre Caen et Rouen est actuellement estimée à 15 heures, sous réserve de l’évolution de la situation.

Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires de leurs trains avant leur départ.
 


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