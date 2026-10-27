SNCF : un train Rouen–Caen supprimé, report sur celui de 19 h 06

Le train 852068 à destination de Caen est supprimé ce mardi 27 octobre, en raison d’une panne de train, indique SNCF dans une alerte valable depuis 16 h 38.



Les voyageurs sont invités à emprunter le train 852086, au départ de Rouen-Rive-Droite à 19 h 06, qui assurera les mêmes dessertes.



Cette suppression s’ajoute aux modifications de parcours annoncées cet après-midi pour deux autres trains, avec des autocars de remplacement depuis Rouen.