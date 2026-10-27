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SNCF : trafic interrompu vers Le Havre, reprise estimée à 14 heures





Mardi 27 Octobre 2026 à 10:17

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[Mis à jour à 9 h 52] La circulation reste interrompue entre Yvetot et Le Havre, en direction du Havre, ce mardi 27 octobre. Les trains au départ du Havre circulent normalement, précise SNCF Nomad.

Un défaut d’alimentation électrique entre Motteville et Bréauté–Beuzeville est à l’origine des perturbations. Le train 3108 doit effectuer une reconnaissance sur la voie voisine pour tenter d’identifier le problème. Le train 850306 est supprimé.

La reprise normale des circulations est désormais estimée à 14 heures, contre 11 heures précédemment. Cet horaire reste prévisionnel.



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