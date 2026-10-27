SNCF : trafic interrompu vers Le Havre, reprise estimée à 14 heures

[Mis à jour à 9 h 52] La circulation reste interrompue entre Yvetot et Le Havre, en direction du Havre, ce mardi 27 octobre. Les trains au départ du Havre circulent normalement, précise SNCF Nomad.
Un défaut d’alimentation électrique entre Motteville et Bréauté–Beuzeville est à l’origine des perturbations. Le train 3108 doit effectuer une reconnaissance sur la voie voisine pour tenter d’identifier le problème. Le train 850306 est supprimé.
La reprise normale des circulations est désormais estimée à 14 heures, contre 11 heures précédemment. Cet horaire reste prévisionnel.
Un défaut d’alimentation électrique entre Motteville et Bréauté–Beuzeville est à l’origine des perturbations. Le train 3108 doit effectuer une reconnaissance sur la voie voisine pour tenter d’identifier le problème. Le train 850306 est supprimé.
La reprise normale des circulations est désormais estimée à 14 heures, contre 11 heures précédemment. Cet horaire reste prévisionnel.
🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 9h13 ⚠️ Défaut d'alimentation électrique entre Motteville et Bréauté-Beuzeville sur la Ligne de Paris-St-Lazare au Havre ➡️ Une absence de tension pour les trains en direction du Havre a été identifiée. La circulation des trains est donc interrompue dans ce sens le temps des premières vérifications et potentielles interventions. Les circulations au départ du Havre sont normales. ⌚ L'heure de reprise normale des circulations est estimée à 14h00. Je suis à votre disposition si besoin 🤳— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 27, 2026