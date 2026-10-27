SNCF : trafic interrompu vers Le Havre, reprise estimée à 14 heures

🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 9h13 ⚠️ Défaut d'alimentation électrique entre Motteville et Bréauté-Beuzeville sur la Ligne de Paris-St-Lazare au Havre ➡️ Une absence de tension pour les trains en direction du Havre a été identifiée. La circulation des trains est donc interrompue dans ce sens le temps des premières vérifications et potentielles interventions. Les circulations au départ du Havre sont normales. ⌚ L'heure de reprise normale des circulations est estimée à 14h00. Je suis à votre disposition si besoin 🤳