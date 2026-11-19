Un défaut d’alimentation électrique perturbe la circulation des trains entre Sommery et Serqueux, en Seine-Maritime, ce jeudi 19 novembre.



La circulation ferroviaire est interrompue dans le sens Sommery–Serqueux, sur la ligne Rouen–Amiens, à la suite d’un défaut d’alimentation électrique.



Selon SNCF Nomad Train, des vérifications de sécurité sont en cours. Un train de marchandises effectue une reconnaissance de la zone concernée sur la voie contiguë.



La reprise du trafic est actuellement estimée à 17 heures, sous réserve du résultat des contrôles.