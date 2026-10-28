SNCF : reprise progressive du trafic près d’Évreux après le heurt d’un animal

La circulation des trains a été perturbée dans les deux sens, ce mercredi 28 octobre, sur la ligne Paris–Caen–Cherbourg, après le heurt d’un animal par le train 3334, dans le secteur de Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux (Eure).
Dans un premier point à 7 h 50, SNCF Nomad indiquait que les trains franchissaient la zone avec des consignes particulières de sécurité.
À 8 h 45, la SNCF a annoncé la fin de l’incident et une reprise progressive du trafic dans le secteur d’Évreux. Des retards peuvent encore subsister pendant le rétablissement des circulations.
Dans un premier point à 7 h 50, SNCF Nomad indiquait que les trains franchissaient la zone avec des consignes particulières de sécurité.
À 8 h 45, la SNCF a annoncé la fin de l’incident et une reprise progressive du trafic dans le secteur d’Évreux. Des retards peuvent encore subsister pendant le rétablissement des circulations.
🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 7h50 ⚠️ Heurt d'animal par le 3334 dans le secteur de St-Aubin-du-Vieil-Évreux sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. ➡️ La circulation des trains est perturbée dans les deux sens. Les trains reçoivent une consigne stricte pour passer la zone en toute sécurité. ⌚ L'heure de reprise normale des circulations est estimée à 8h55. Je suis à votre disposition si besoin 🤳— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 28, 2026