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SNCF : reprise progressive du trafic près d’Évreux après le heurt d’un animal





Mercredi 28 Octobre 2026 à 09:03

La circulation des trains a été perturbée dans les deux sens, ce mercredi 28 octobre, sur la ligne Paris–Caen–Cherbourg, après le heurt d’un animal par le train 3334, dans le secteur de Saint-Aubin-du-Vieil-Évreux (Eure).

Dans un premier point à 7 h 50, SNCF Nomad indiquait que les trains franchissaient la zone avec des consignes particulières de sécurité.

À 8 h 45, la SNCF a annoncé la fin de l’incident et une reprise progressive du trafic dans le secteur d’Évreux. Des retards peuvent encore subsister pendant le rétablissement des circulations.



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