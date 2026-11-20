La circulation des trains a été interrompue dans les deux sens, ce vendredi en début de soirée, sur la ligne Paris–Rouen–Le Havre, après qu’un train a percuté un animal en gare de Bonnières-sur-Seine (Yvelines).
L’incident, signalé à 18h06, a entraîné l’arrêt du trafic entre Vernon et Mantes-la-Jolie. Les équipes techniques de la SNCF sont intervenues pour effectuer les vérifications nécessaires.
L’incident, signalé à 18h06, a entraîné l’arrêt du trafic entre Vernon et Mantes-la-Jolie. Les équipes techniques de la SNCF sont intervenues pour effectuer les vérifications nécessaires.
Trois trains supprimés
La circulation reprend progressivement depuis 19h10 dans les deux sens, indique SNCF Nomad Train. Des retards et des perturbations restent toutefois à prévoir. Trois trains ont notamment été supprimés, avec des solutions de report sur d’autres circulations.
🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 18h06 ⚠️ Heurt d'animal par le train 13137 en gare de Bonnières sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre ➡️ La circulation des trains est interrompue dans les deux sens entre Vernon et Mantes-la-Jolie le temps pour nos équipes de constater l'état de la situation. ⌚ L'heure de reprise normale de la circulation est estimée à 19h15. 🤳 Je reste à votre disposition.— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 20, 2026