🔴 #FlashInfoTraficNomadTrain 18h06 ⚠️ Heurt d'animal par le train 13137 en gare de Bonnières sur la ligne Paris - Rouen - Le Havre ➡️ La circulation des trains est interrompue dans les deux sens entre Vernon et Mantes-la-Jolie le temps pour nos équipes de constater l'état de la situation. ⌚ L'heure de reprise normale de la circulation est estimée à 19h15. 🤳 Je reste à votre disposition.