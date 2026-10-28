SNCF : reprise progressive du trafic après un incident d’aiguillage à Poissy

La circulation des trains a été perturbée ce mercredi 28 octobre sur les lignes Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Caen–Cherbourg, en raison d’un dérangement d’aiguillage en gare de Poissy (Yvelines). Certains trains ont dû emprunter un itinéraire alternatif, entraînant des retards d’environ 30 minutes dans le sens Mantes-la-Jolie vers Paris-Saint-Lazare.



À 14 h 50, SNCF Nomad a annoncé la fin de l’incident. Le trafic doit reprendre progressivement dans le secteur, mais des perturbations résiduelles restent possibles le temps du retour à la normale.