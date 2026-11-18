La circulation des trains est interrompue ce mercredi matin, dans le sens Rouen–Amiens, en raison d’un arbre tombé sur la voie ferrée.



L’incident s’est produit peu avant 7 heures entre Saint-Martin-du-Vivier et Morgny, en Seine-Maritime, indique la SNCF sur ses réseaux sociaux.



Les équipes techniques doivent intervenir sur place pour dégager la voie et permettre le rétablissement du trafic.



La reprise de la circulation est estimée à 9 h 55, sous réserve de l’évolution de l’intervention.









