SNCF. Incident à un passage à niveau sur la ligne Paris–Le Havre : le trafic reprend progressivement

Un incident technique survenu ce vendredi 30 octobre au passage à niveau de la gare de Villennes-sur-Seine, dans les Yvelines, a perturbé la circulation des trains sur la ligne Paris-Saint-Lazare–Le Havre.
Selon SNCF Nomad Train, un dysfonctionnement d’installation a empêché l’ouverture du passage à niveau. Des équipes techniques sont intervenues et la circulation reprend progressivement, indiqué la SNCF dans un point de situation diffusé à 6 h 35 sur ses réseaux sociaux.
Des perturbations résiduelles restent possibles le temps du retour à un trafic normal.
Selon SNCF Nomad Train, un dysfonctionnement d’installation a empêché l’ouverture du passage à niveau. Des équipes techniques sont intervenues et la circulation reprend progressivement, indiqué la SNCF dans un point de situation diffusé à 6 h 35 sur ses réseaux sociaux.
Des perturbations résiduelles restent possibles le temps du retour à un trafic normal.
🟢#FlashInfoTraficNomadTrain 6h35 ⚠️Dérangement d’une installation entraînant un raté d'ouverture d'un passage à niveau en gare de Villennes-sur-Seine sur la ligne Paris-st-Lazare au Havre. ➡️ Des équipes sont intervenues, la circulation reprend progressivement. 🤳 Je suis à votre disposition si besoin— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 30, 2026