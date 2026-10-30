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SNCF. Incident à un passage à niveau sur la ligne Paris–Le Havre : le trafic reprend progressivement





Vendredi 30 Octobre 2026 à 07:01

Un incident technique survenu ce vendredi 30 octobre au passage à niveau de la gare de Villennes-sur-Seine, dans les Yvelines, a perturbé la circulation des trains sur la ligne Paris-Saint-Lazare–Le Havre.

Selon SNCF Nomad Train, un dysfonctionnement d’installation a empêché l’ouverture du passage à niveau. Des équipes techniques sont intervenues et la circulation reprend progressivement, indiqué la SNCF dans un point de situation diffusé à 6 h 35 sur ses réseaux sociaux.

Des perturbations résiduelles restent possibles le temps du retour à un trafic normal.



 



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