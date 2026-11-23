Des personnes ont été signalées sur les voies ferrées entre Gaillon et Vernon (Eure), contraignant la SNCF à interrompre la circulation des trains dans les deux sens sur cette portion de la ligne Paris–Rouen–Le Havre.



Dans un point trafic diffusé ce lundi à 11h02, SNCF Nomad Train indiquait que cette interruption était nécessaire le temps de libérer les voies.



La reprise de la circulation était initialement estimée à 11h30. Elle reste à confirmer.