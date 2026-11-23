Des personnes ont été signalées sur les voies ferrées entre Gaillon et Vernon (Eure), contraignant la SNCF à interrompre la circulation des trains dans les deux sens sur cette portion de la ligne Paris–Rouen–Le Havre.
Dans un point trafic diffusé ce lundi à 11h02, SNCF Nomad Train indiquait que cette interruption était nécessaire le temps de libérer les voies.
La reprise de la circulation était initialement estimée à 11h30. Elle reste à confirmer.
Dans un point trafic diffusé ce lundi à 11h02, SNCF Nomad Train indiquait que cette interruption était nécessaire le temps de libérer les voies.
La reprise de la circulation était initialement estimée à 11h30. Elle reste à confirmer.
🟢 #FlashInfoTraficNomadTrain 11h52 ⚠️ Présence de personnes sur les voies entre Gaillon et Vernon sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. ➡️ Les voies ont été dégagées. Le trafic reprend progressivement dans le secteur. 🤳 Je reste à votre disposition si besoin. https://t.co/b1ZVvPARv0— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 23, 2026