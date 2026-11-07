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SEINE-MARITIME. Le bac de La Bouille à l’arrêt lundi 9 novembre pour travaux


La liaison fluviale entre La Bouille et Sahurs sera interrompue lundi 9 novembre, de 6 h 30 à 17 heures, en raison de travaux sur la route du Bac.




Samedi 7 Novembre 2026 à 15:42

Les usagers du bac de La Bouille devront prévoir un autre itinéraire ce lundi. La traversée de la Seine sera suspendue pendant une grande partie de la journée afin de permettre à une entreprise d'intervenir en toute sécurité.

Ces travaux concernent la réfection de la route du Bac, dernière étape de l'aménagement du nouveau parc à La Bouille. L'interruption du service a été décidée en concertation avec la Métropole Rouen Normandie et le Département de la Seine-Maritime.

La reprise des traversées est prévue à partir de 17 heures, sous réserve du bon déroulement des travaux.
 

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