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Rouen : le métro suspendu dès 13 h samedi dans le centre-ville

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Vendredi 30 Octobre 2026 à 16:28

Rouen : le métro suspendu dès 13 h samedi dans le centre-ville
La circulation du métro sera suspendue samedi 31 octobre à partir de 13 h dans le centre-ville de Rouen, y compris en soirée, annonce la Ville. Cette mesure intervient dans le cadre du dispositif de sécurité prévu pour la nouvelle journée de mobilisation.

Les rassemblements seront également interdits de 9 h à minuit dans les périmètres définis par la préfecture, notamment au Vieux-Marché, autour de la cathédrale, à Saint-Marc, Saint-Sever et aux Docks 76. Cette interdiction concerne aussi les attroupements liés à Halloween.
 


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