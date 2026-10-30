Rouen : le métro suspendu dès 13 h samedi dans le centre-ville

La circulation du métro sera suspendue samedi 31 octobre à partir de 13 h dans le centre-ville de Rouen, y compris en soirée, annonce la Ville. Cette mesure intervient dans le cadre du dispositif de sécurité prévu pour la nouvelle journée de mobilisation.



Les rassemblements seront également interdits de 9 h à minuit dans les périmètres définis par la préfecture, notamment au Vieux-Marché, autour de la cathédrale, à Saint-Marc, Saint-Sever et aux Docks 76. Cette interdiction concerne aussi les attroupements liés à Halloween.

