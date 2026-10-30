Rouen : la gare routière fermée samedi, les cars déviés

La gare routière de Rouen sera fermée toute la journée du samedi 31 octobre, en raison du mouvement social annoncé, indique Nomad Car. Les départs et arrivées seront reportés :



• 215 : Saint-Paul Église, route du Val-d’Eauplet.

• 219, 220 et 221 : Saint-Paul Église, route de Bonsecours.

• 216, 222 et 228 : Zénith Parc Expo.

• 218, 505 et 522 : Darnétal – Mairie.

* 511, 526, 529 et 530 : Mont-Riboudet – Kindarena.

• 520 : Isneauville – Plaine de la Ronce.



Source : Nomad Car⁠.