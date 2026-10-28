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Rouen : cinq lignes de bus déviées jusqu’à 14 heures pour un exercice de pompiers





Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:16

Un exercice de sécurité des sapeurs-pompiers de Rouen dans le tunnel Saint-Herbland perturbe les lignes F2, F7, 11, 15 et 22, ce mercredi 28 octobre, de 8 h à 14 h. Les bus sont déviés par la rue Louis-Ricard et le boulevard de l’Yser, indique le réseau Astuce.

Dans les deux sens, les arrêts Square Verdrel et Beaux-Arts ne sont pas desservis par les lignes F2, F7, 11 et 22. Pour la ligne 15, les arrêts situés de Cauchoise à Beaux-Arts ne sont pas desservis.


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