Rouen : Malvina, 17 ans, disparue depuis le 3 octobre, pourrait se trouver en région parisienne

L’adolescente mesure 1,66 mètre, est de corpulence normale et a les cheveux mi-longs, châtains foncés, souvent attachés en chignon. Ses yeux sont décrits comme verts et marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue, mais elle porte souvent un sac. L’avis de recherche mentionne également des cicatrices derrière les deux oreilles.



Toute personne l’ayant aperçue ou disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00, poste 76 43 89 en semaine ou 76 25 94 la nuit et le week-end. Il est également possible de composer le 17.