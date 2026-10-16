Rouen : Malvina, 17 ans, disparue depuis le 3 octobre, pourrait se trouver en région parisienne

Légende : Malvina, 17 ans, est susceptible de se trouver avec Laïla, selon l'appel à témoins lancé par la police - © DIPN76
Malvina Foissotte, 17 ans, n’a plus donné de nouvelles depuis le 3 octobre 2026. Les policiers de Rouen (Seine-Maritime) diffusent un appel à témoins pour tenter de retrouver sa trace.
Selon la Police nationale, l’adolescente pourrait se trouver en compagnie d’une jeune femme prénommée « Laïla », dont la photographie a également été diffusée. Les secteurs de recherche privilégiés sont le 13ᵉ arrondissement de Paris, autour de la rue de Tolbiac, Le Kremlin-Bicêtre et Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.
Selon la Police nationale, l’adolescente pourrait se trouver en compagnie d’une jeune femme prénommée « Laïla », dont la photographie a également été diffusée. Les secteurs de recherche privilégiés sont le 13ᵉ arrondissement de Paris, autour de la rue de Tolbiac, Le Kremlin-Bicêtre et Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.
Le signalement de Malvina
L’adolescente mesure 1,66 mètre, est de corpulence normale et a les cheveux mi-longs, châtains foncés, souvent attachés en chignon. Ses yeux sont décrits comme verts et marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue, mais elle porte souvent un sac. L’avis de recherche mentionne également des cicatrices derrière les deux oreilles.
Toute personne l’ayant aperçue ou disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00, poste 76 43 89 en semaine ou 76 25 94 la nuit et le week-end. Il est également possible de composer le 17.
Toute personne l’ayant aperçue ou disposant d’informations permettant de la localiser est invitée à contacter l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00, poste 76 43 89 en semaine ou 76 25 94 la nuit et le week-end. Il est également possible de composer le 17.