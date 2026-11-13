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Rouen : 14 lignes de cars Nomad déviées samedi en raison de la manifestation intersyndicale




Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 08:42 - Mis à jour le Vendredi 13 Novembre 2026 - 08:43

Rouen : 14 lignes de cars Nomad déviées samedi en raison de la manifestation intersyndicale
La gare routière de Rouen ne sera pas desservie ce samedi 14 novembre, de 13 h à 17 h 30, en raison de la manifestation organisée par une intersyndicale « contre la vie chère ». Quatorze lignes du réseau Nomad sont concernées par cette perturbation.

Les voyageurs devront rejoindre des arrêts provisoires selon leur ligne : Saint-Paul Église (215, 220 et 221), Zénith–Parc Expo (216, 222 et 228), Darnétal Mairie (218, 505 et 522), Mont-Riboudet–Kindarena (511, 526, 529 et 530) ou Bois-Guillaume Mairie (520).

Le réseau Nomad invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à consulter les informations sur le détail des arrêts de report⁠.
 


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