Rouen : 14 lignes de cars Nomad déviées samedi en raison de la manifestation intersyndicale

La gare routière de Rouen ne sera pas desservie ce samedi 14 novembre, de 13 h à 17 h 30, en raison de la manifestation organisée par une intersyndicale « contre la vie chère ». Quatorze lignes du réseau Nomad sont concernées par cette perturbation.



Les voyageurs devront rejoindre des arrêts provisoires selon leur ligne : Saint-Paul Église (215, 220 et 221), Zénith–Parc Expo (216, 222 et 228), Darnétal Mairie (218, 505 et 522), Mont-Riboudet–Kindarena (511, 526, 529 et 530) ou Bois-Guillaume Mairie (520).



Le réseau Nomad invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à consulter les informations sur le détail des arrêts de report⁠.

