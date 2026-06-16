Première bronchoscopie robotisée au CHU de Rouen : une avancée majeure contre le cancer du poumon

L’intervention a été menée avec succès par le Pr Samy Lachkar, responsable de l’unité d’endoscopie respiratoire du service de pneumologie - Photo ©CHU Rouen
Le CHU de Rouen Normandie vient de franchir une étape importante en réalisant sa première bronchoscopie robotisée. Cette technologie de pointe doit permettre d’améliorer le diagnostic précoce du cancer du poumon, première cause de mortalité par cancer en France.
L’intervention a été menée avec succès par le Pr Samy Lachkar, responsable de l’unité d’endoscopie respiratoire du service de pneumologie. Elle marque l’arrivée au sein de l’établissement d’une technique innovante permettant d’accéder avec une précision inédite aux nodules pulmonaires situés dans les zones les plus difficiles d’accès des poumons.
Pour le spécialiste, cette technologie ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet notamment d’améliorer le diagnostic précoce, d’éviter certaines chirurgies invasives et de préparer le développement de futures techniques mini-invasives de traitement du cancer pulmonaire.
L’intervention a été menée avec succès par le Pr Samy Lachkar, responsable de l’unité d’endoscopie respiratoire du service de pneumologie. Elle marque l’arrivée au sein de l’établissement d’une technique innovante permettant d’accéder avec une précision inédite aux nodules pulmonaires situés dans les zones les plus difficiles d’accès des poumons.
Pour le spécialiste, cette technologie ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet notamment d’améliorer le diagnostic précoce, d’éviter certaines chirurgies invasives et de préparer le développement de futures techniques mini-invasives de traitement du cancer pulmonaire.
Un enjeu majeur de santé publique
Chaque année, près de 53 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont diagnostiqués en France et plus de 30 000 personnes en décèdent. Malgré les progrès thérapeutiques, la maladie reste souvent détectée à un stade avancé en raison de symptômes peu spécifiques.
Le taux de survie à cinq ans demeure limité à environ 20 %, ce qui renforce l’importance du dépistage et d’un diagnostic le plus précoce possible. Les femmes sont particulièrement concernées, avec une hausse continue de l’incidence observée ces dernières années.
Dans ce contexte, l’Institut national du cancer a lancé le programme pilote « Impulsion », destiné à évaluer les modalités d’un dépistage organisé des cancers du poumon. Les études suggèrent qu’une telle stratégie pourrait réduire de 20 à 25 % la mortalité liée à cette pathologie.
Le taux de survie à cinq ans demeure limité à environ 20 %, ce qui renforce l’importance du dépistage et d’un diagnostic le plus précoce possible. Les femmes sont particulièrement concernées, avec une hausse continue de l’incidence observée ces dernières années.
Dans ce contexte, l’Institut national du cancer a lancé le programme pilote « Impulsion », destiné à évaluer les modalités d’un dépistage organisé des cancers du poumon. Les études suggèrent qu’une telle stratégie pourrait réduire de 20 à 25 % la mortalité liée à cette pathologie.
Une technologie déjà déployée dans le monde
Le système robotisé Ion, développé par la société Intuitive, repose sur un cathéter ultra-fin capable de naviguer avec précision dans l’arbre bronchique grâce à une technologie de détection de formes et à une navigation tridimensionnelle.
Plus de 800 systèmes sont déjà installés à travers le monde. L’équipement permet d’atteindre des lésions pulmonaires très périphériques et de réaliser des biopsies avec une stabilité et une précision supérieures à celles des bronchoscopies conventionnelles.
Parmi les principaux atouts de cette technologie figurent l’accès mini-invasif à l’ensemble des segments pulmonaires, une navigation extrêmement précise et une meilleure stabilité du cathéter lors des prélèvements.
Plus de 800 systèmes sont déjà installés à travers le monde. L’équipement permet d’atteindre des lésions pulmonaires très périphériques et de réaliser des biopsies avec une stabilité et une précision supérieures à celles des bronchoscopies conventionnelles.
Parmi les principaux atouts de cette technologie figurent l’accès mini-invasif à l’ensemble des segments pulmonaires, une navigation extrêmement précise et une meilleure stabilité du cathéter lors des prélèvements.
Des biopsies plus fiables
Le Centre hospitalier universitaire Charles-Nicolle de Rouen rejoint les établissements français équipés des technologies les plus avancées en matière de diagnostic des maladies pulmonaires. - Illustration © infonormandie
Avant l’intervention, le pneumologue interventionnel planifie son trajet grâce à un logiciel de navigation 3D. Pendant la procédure, le cathéter est guidé jusqu’à la lésion ciblée tout en suivant sa position en temps réel.
Une fois le nodule atteint, le système robotisé facilite le positionnement des instruments de biopsie afin d’obtenir des prélèvements de meilleure qualité. Ces échantillons sont ensuite analysés pour déterminer la nature de la lésion et orienter la prise en charge du patient.
Avec cette première bronchoscopie robotisée, le CHU de Rouen rejoint les établissements français équipés des technologies les plus avancées en matière de diagnostic des maladies pulmonaires. Cette innovation pourrait contribuer à améliorer significativement la détection précoce du cancer du poumon et les chances de survie des patients.
Une fois le nodule atteint, le système robotisé facilite le positionnement des instruments de biopsie afin d’obtenir des prélèvements de meilleure qualité. Ces échantillons sont ensuite analysés pour déterminer la nature de la lésion et orienter la prise en charge du patient.
Avec cette première bronchoscopie robotisée, le CHU de Rouen rejoint les établissements français équipés des technologies les plus avancées en matière de diagnostic des maladies pulmonaires. Cette innovation pourrait contribuer à améliorer significativement la détection précoce du cancer du poumon et les chances de survie des patients.