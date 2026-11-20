La circulation est de nouveau autorisée sur les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que sur le viaduc du Grand Canal, en Seine-Maritime.



Les restrictions imposées en raison des mauvaises conditions météorologiques ont été levées ce vendredi 20 novembre en début de soirée, annonce Bison Futé.



Les piétons et les deux-roues, motorisés ou non, peuvent désormais emprunter à nouveau ces ouvrages.