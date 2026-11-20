La circulation est de nouveau autorisée sur les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que sur le viaduc du Grand Canal, en Seine-Maritime.
Les restrictions imposées en raison des mauvaises conditions météorologiques ont été levées ce vendredi 20 novembre en début de soirée, annonce Bison Futé.
Les piétons et les deux-roues, motorisés ou non, peuvent désormais emprunter à nouveau ces ouvrages.
Les restrictions imposées en raison des mauvaises conditions météorologiques ont été levées ce vendredi 20 novembre en début de soirée, annonce Bison Futé.
Les piétons et les deux-roues, motorisés ou non, peuvent désormais emprunter à nouveau ces ouvrages.