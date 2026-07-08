Pont Colbert à Dieppe : la circulation reprend après plus de deux ans de travaux

Le pont Colbert avant le lancement des travaux de rénovation. Il a aujourd'hui, retrouvé une seonde jeunesse - ©Google Maps
Bonne nouvelle pour les Dieppois et les usagers : la circulation a repris depuis ce mercredi matin sur le pont Colbert, fermé depuis janvier 2024 pour une restauration complète. Ports de Normandie annonce que les véhicules comme les piétons peuvent à nouveau emprunter le plus ancien pont tournant encore en fonctionnement en Europe.
Cette réouverture marque toutefois le début d’une nouvelle phase du chantier, qualifiée de « déverminage ». Il s’agit d’une période de tests en conditions réelles destinée à vérifier le bon fonctionnement de l’ouvrage restauré et à corriger, si nécessaire, d’éventuels dysfonctionnements.
Cette réouverture marque toutefois le début d’une nouvelle phase du chantier, qualifiée de « déverminage ». Il s’agit d’une période de tests en conditions réelles destinée à vérifier le bon fonctionnement de l’ouvrage restauré et à corriger, si nécessaire, d’éventuels dysfonctionnements.
Une phase de rodage
Ports de Normandie n’exclut pas que de nouveaux réglages puissent nécessiter une fermeture ponctuelle du pont. Pour cette raison, la passerelle piétonne provisoire reste installée afin d’assurer la continuité des déplacements si une interruption de circulation devait intervenir.
Durant cette phase, le nombre d’ouvertures du pont sera limité à trois par marée, voire moins, afin de réduire les sollicitations mécaniques de l’ouvrage.
Les grincements entendus lors des premiers essais sont, selon le maître d’ouvrage, normaux. Ils sont liés à la chaîne d’entraînement neuve et devraient progressivement disparaître au fil des opérations de graissage.
Durant cette phase, le nombre d’ouvertures du pont sera limité à trois par marée, voire moins, afin de réduire les sollicitations mécaniques de l’ouvrage.
Les grincements entendus lors des premiers essais sont, selon le maître d’ouvrage, normaux. Ils sont liés à la chaîne d’entraînement neuve et devraient progressivement disparaître au fil des opérations de graissage.
Des travaux encore en cours
Si le pont est désormais rouvert à la circulation, plusieurs opérations restent à achever :
* la restauration du bâtiment des machines ;
* quelques aménagements aux abords de l’ouvrage ;
* la végétalisation de l’aire d’effacement du pont.
Ports de Normandie remercie les riverains, les commerçants et les usagers pour leur patience durant ces longs mois de travaux, tout en appelant encore à la compréhension pendant cette ultime phase de mise au point.
* la restauration du bâtiment des machines ;
* quelques aménagements aux abords de l’ouvrage ;
* la végétalisation de l’aire d’effacement du pont.
Ports de Normandie remercie les riverains, les commerçants et les usagers pour leur patience durant ces longs mois de travaux, tout en appelant encore à la compréhension pendant cette ultime phase de mise au point.
À SAVOIR – Le chantier en chiffres
- Fermeture du pont : 24 janvier 2024.
- Retour du pont sur le quai de la Somme : 21 octobre 2025.
- Coût de l’opération : 19,6 millions d’euros.
- Financeurs : Région Normandie (9,4 M€), État (4,9 M€), Département de la Seine-Maritime (3,3 M€) et Union européenne (2 M€).
- Objectif des travaux : restaurer intégralement l’ouvrage classé Monument historique, rénover son mécanisme, sa chaussée, ses trottoirs et le bâtiment des machines, tout en améliorant son accessibilité.
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