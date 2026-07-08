Pont Colbert à Dieppe : la circulation reprend après plus de deux ans de travaux

Ports de Normandie n’exclut pas que de nouveaux réglages puissent nécessiter une fermeture ponctuelle du pont. Pour cette raison, la passerelle piétonne provisoire reste installée afin d’assurer la continuité des déplacements si une interruption de circulation devait intervenir.



Durant cette phase, le nombre d’ouvertures du pont sera limité à trois par marée, voire moins, afin de réduire les sollicitations mécaniques de l’ouvrage.



Les grincements entendus lors des premiers essais sont, selon le maître d’ouvrage, normaux. Ils sont liés à la chaîne d’entraînement neuve et devraient progressivement disparaître au fil des opérations de graissage.